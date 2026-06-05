مشکل اصلی در مذاکرات، خود ترامپ است

وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه غنی‌سازی ایران؛ افزود: ما در مساله غنی سازی کاملا در چارچوب مقررات بین المللی و ان پی تی عمل کرده‌ایم و در برجام نیز با پنج به علاوه یک به توافق رسیدیم که ترامپ آن را پاره کرد و لذا اکنون ما به اصرار ترامپ درباره برچیدن برنامه هسته‌ای کاملا مشکوک هستیم و ایضا به هیچ وجه به توافق هسته‌ای با ترامپ اعتماد نداریم و اکنون هم هیچ مذاکره‌ای در موضوع هسته‌ای نخواهیم داشت.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع مقدس در پاسخ به این پزسش که «آیا ایران عامل طولانی شدن زمان مذاکرات است؟»؛ گفت: اکنون توپ در زمین آمریکاست و این ترامپ است که مشکل اصلی مذاکرات است؛ او در فضای ابهام صحبت می‌کند و این روش به گفته خودش شیوه او است، اما در مورد ایران این شیوه پاسخگو نیست و او باید شفاف سخن بگوید و از سوی دیگر اکنون فضای بی اعتمادی فراوانی بر مذاکرات حاکم است؛ مذاکرات اکنون در بن بست است و ترامپ باید این بن‌بست را رفع کند.

سرلشکر رضایی در واکنش به اظهارات خبرنگار CNN مبنی بر اینکه «ترامپ مدعی است منتظر پاسخ ایران است»؛ متذکر شد: ایران به صراحت اعلام کرده که دارایی‌های بلوکه شده را آزاد کنید اما آمریکایی‌ها پاسخ‌های مبهم می‌دهند و آنها هستند که باید رفع ابهام کنند. این موضوع یک آزمون اعتمادسازی است برای اثبات حداقل‌ها در مذاکرات؛ ضمن اینکه این دارایی‌ها متعلق به ایران است و نه آمریکا.

وی در پاسخ به اظهارات خبرنگار CNN مبنی بر «عدم موافقت آمریکا با اخذ هرگونه هزینه‌ای در تنگه هرمز»؛ تاکید کرد: تنگه هرمز متعلق به ایران و عمان است و مدیریت تنگه هرمز بر عهده ماست، بنابراین هزینه زیست محیطی و خدمات عبور و مرور را باید اخذ کنیم؛ آیا آمریکایی‌ها توقع دارند هزینه‌های عبور و مرور کشتی‌ها را از مالیات مردم ایران بدهیم؟

فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به این پرسش که «وضعیت کنونی خلیج فارس تا چه حد خطرناک است؟»؛ تصریح کرد: تنگه هرمز برای تجارت خطری ندارد اما برای ناامنی و لشکرکشی خطرناک است و این آمریکاست که این منطقه را دچار خطر کرده است و اگر آمریکا این رویه را ادامه بدهد شکست سختی خواهد خورد؛ بنابراین آمریکاست که ماجراجویی می‌کند و جنگ و زد و خورد درست می‌کند.

سرلشکر رضایی در ادامه و پاسخ به این پرسش که «به نظر شما امروز شانس توافق بیشتر است یا شروع دوباره جنگ؟»، گفت: این بستگی به آمریکا دارد و البته آنها می‌دانند که هزینه مذاکره برای آنها بسیار پائین تر از جنگ است و اگر آنها دوباره بخواهند اقدام نظامی کنند وارد دالانی تاریک و بی‌انتها خواهند شد.

وی در واکنش به اظهارات خبرنگار CNN مبنی بر اینکه «با توجه به تهدید ترامپ علیه زیرساخت‌های ایران، این جنگ برای ایران بسیار خسارت بار خواهد بود»؛ هشدار داد: اگر جنگ ادامه یابد و محاصره ادامه پیدا کند جنگ را به فراتر از منطقه، از اقیانوس هند تا دریای سرخ و تنگه باب المندب و دریای مدیترانه خواهیم کشاند و این برای آمریکا بسیار بد خواهد بود.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در پاسخ به این پرسش که «با توجه به درگیری‌های چند روز گذشته و حمله به فرودگاه کویت، پیام شما به همسایگان چیست؟»، گفت: ادعای حمله ایران به فرودگاه کویت دروغ است و ما به پایگاه آمریکا در کویت در پاسخ به تعرض آمریکا حمله کردیم؛ کما اینکه در طول جنگ هم علیرغم اینکه برخی همسایگان ما کاملا فضای خود را در اختیار دشمن ما قرار داده بودند، ایران فقط به پایگاه‌ها و منافع آمریکا در این کشورها حمله کرد و همسایگی و برادری را رعایت کرد.

سرلشکر رضایی همچنین در پاسخ به این پرسش که «ترامپ اعلام کرده دیدار با رهبر ایران برایش باعث افتخار است، آیا این امکان وجود دارد؟»، افزود: چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

وی در پاسخ به این پرسش که «پیام شما به ترامپ چیست؟» ،گفت: ترامپ باید مستقل از اسرائیل تصمیم بگیرد و حقوق و اموال بلوکه شده ما را آزاد کند و محاصره را بردارد و این می تواند باب مذاکرات را باز کند و لذا او باید از منافع شخصی خود بگذرد و به منافع مردم آمریکا فکر کند و امیدوارم شجاعت این کار را داشته باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که «آیا ایران و آمریکا در آینده با هم همکاری خواهند کرد؟»، پاسخ داد: شکاف عمیقی بین ایران و آمریکا وجود دارد و آمریکا همواره کارشکنی و عهدشکنی کرده است و فضای بین دو کشور را مخدوش نگه داشته است.

سرلشکر رضایی در پایان و در پاسخ به این پرسش که «با توجه به اینکه در جنگ اخیر آمریکا با تکیه بر نیروی هوایی و دریایی و ایران با تکیه بر نیروی موشکی و پهپادی عمل کردند، آیا به نظر شما این شیوه در جنگ احتمالی دیگر ادامه خواهد داشت یا استراتژی‌ها تغییر خواهد کرد؟»، گفت: قدرت ما فقط موشک و پهپاد نیست کما اینکه ما منتظر ورود زمینی آمریکا بودیم تا جهان قدرت واقعی ایران را ببیند چرا که نیروی زمینی ما نیز بسیار قدرتمند است.