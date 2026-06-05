دیدار وزیر کشور ایران با همتای قرقیزستانی در حاشیه نشست بیشکک
وزیر کشور در حاشیه اجلاس وزرای کشور عضو سازمان همکاری شانگهای، با وزیر امور داخلی و امنیت عمومی قرقیزستان دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، اسکندر مومنی در دیدار با اولان نیاز بکوف وزیر امور داخلی و امنیت عمومی قرقیزستان، ضمن تقدیر از حمایت قرقیزستان از جمهوری اسلامی ایران در جنگ با دشمن آمریکایی صهیونیستی و ارسال کمکهای بشردوستانه، انتخاب این کشور را به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد تبریک گفت.
مومنی در مورد همکاریهای دوجانبه بین دو کشور گفت: پیشنهاد ما این است که در گام اولیه کارگروه مشترک بین دو وزارتخانه بر اساس توافقنامه مشترک ایجاد شود؛ پیش نویس این توافقنامه ارسال شده و امیدوار هستیم که به تصویب برسد.
وزیر کشور این سند را نقشه راه همکاری بین دو کشور در امور مرز، جرایم سازمانیافته و مبارزه با مواد مخدر دانست.
مومنی با اشاره به افزایش فعالیت داعش و سایر گروههای تروریستی گفت: تروریسم مرز ندارد و همه را درگیر میکند؛ ما آمادگی داریم که تجربیات خود را در خصوص مبارزه با تروریسم به اشتراک بگذاریم.
وی با اظهار امیدواری در خصوص لغو روادید قرقیزستان برای ایرانیان گفت: این امر رفت و آمد شهروندان را که موجب توسعه همکاریها میشود تسهیل خواهد کرد.
اولان نیاز بکوف نیز در این دیدار ضمن ابراز تسلیت شهادت شماری از هموطنانمان در جنگ تحمیلی اخیر و همدردی با ملت ایران گفت: امیدواریم ایران قهرمانانه در مقابل دشمنانش بایستد.
وزیر امور داخلی و امنیت عمومی قرقیزستان حضور جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای و فرصتهای حاصل شده برای همکاریها را مغتنم دانست و گفت: دیدار امروز به ما این امکان را میدهد که اهداف آینده را در مورد همکاریهای دوجانبه مشخص کنیم.
وی با بیان اینکه امروز هر دو وزارتخانه بایستی به یک سطح کیفی قوی برسند افزود: در زمینه مبارزه با تروریسم و افراطگرایی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر خصوصاً مواد مخدر صنعتی و همچنین جرایم سایبری نیاز به همکاری بیشتر داریم.
اولان نیاز بکوف تاکید کرد: مطمئنم این دیدار باعث گسترش همکاری و افزایش احترام متقابل نسبت به گذشته خواهد شد.