واکنش بقایی به ناکامی آلمان در عضویت شورای امنیت
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در شبکه ایکس در واکنش به ناکامی آلمان در کسب حداقل آرای لازم در مجمع عمومی سازمان ملل برای انتخاب بهعنوان یکی از ۱۰ عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، نوشت: ناکامی آلمان در عضویت در شورای امنیت، نتیجه سیاستهای غیرمسئولانه هیات حاکمه این کشور در رابطه با تحولات منطقه غرب آسیا است.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس در واکنش به ناکامی آلمان در کسب حداقل آرای لازم در مجمع عمومی سازمان ملل برای انتخاب بهعنوان یکی از ۱۰ عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، نوشت:
ناکامی آلمان در کسب کرسی شورای امنیت سازمان ملل، آن هم برای نخستین بار پس از دههها، نشانه روشنی از اعتراض جامعه جهانی نسبت به رویکرد غیرمسئولانه و ریاکارانه هیات حاکمه این کشور در قبال نسلکشی فلسطینیان و نیز تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران است. به یاد داشته باشیم که آلمان یکی از بزرگترین فروشندگان تسلیحات مرگبار به رژیم صهیونیستی است، نسلکشی فلسطینیان را توجیه میکرد، و به هنگام تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به ایران به جای تعهد به هنجارهای بینالمللی و محکوم کردن این تجاوز، آن را اینگونه توصیف کرد: « کار کثیفی که اسرائیل برای همه ما انجام میدهد». این کشور حتی در قبال جنایت جنگی قتل عام ۱۷۰ دانشآموز در شهر میناب توسط موشکهای آمریکایی سکوت کرد.
جهان در حال تغییر است و ملتها ادعای حمایت از حقوق بینالملل را با رفتار عملی دولتها قضاوت میکنند. نادیده گرفتن این تحولات، هزینههای دیپلماتیک خود را به همراه خواهد داشت.