بسمه تعالی

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ محمد اسحاق فیاض رضوان‌الله‌تعالی‌علیه ثلمه ای جانسوز برای جامعه اسلامی بویژه برای حوزه علمیه نجف اشرف است.

آن مرحوم از زمره عالمان روشن اندیش و صاحب فکر در مبانی فقهی و اصولی است.

خدای متعال ایشان را با اولیاء صالحین سلام الله علیه محشور دارد. اینجانب این ضایعه را حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، مراجع عظام و بزرگان حوزه علمیه نجف اشرف، بیت مکرم ایشان به خصوص فرزند فاضل ایشان حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمود فیاض و شاگردان و مقلدان و ارادتمندان ایشان و همچنین به مردم شریف افغانستان تسلیت عرض می نمایم.

سید حسن خمینی