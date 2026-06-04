دیدار وزرای کشور ایران و پاکستان

وی با اشاره به حجم سه میلیارد دلاری تجارت دو کشور ادامه داد: باید تلاش کنیم این میزان به ده میلیارد دلار افزایش یابد.

نقوی نیز در این دیدار با ابراز مسرت از دیدار دوباره وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران گفت: من برای پیگیری موضوعات مشترک آمادگی کامل دارم و درخصوص به نتیجه رسیدن مذاکرات کاهش تنش ایران و آمریکا با میانجی‌گری کشورم، امیدوارم.

وزیر کشور پاکستان از توسعه روابط دو کشور در همه ابعاد بخصوص اقتصادی و هدف‌گذاری ده میلیارد دلاری استقبال کرد.

نقوی ضمن ابلاغ سلام نخست وزیر پاکستان به اسکندر مومنی، از وی برای سفر به پاکستان دعوت کرد.