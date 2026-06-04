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در بیشکک قرقیزستان صورت گرفت؛

دیدار وزرای کشور ایران و پاکستان

دیدار وزرای کشور ایران و پاکستان
کد خبر : 1794408
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وزرای کشور ایران و پاکستان امشب 14 خردادماه، در بیشکک قرقیزستان دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با محسن نقوی وزیر کشور پاکستان، گفت: امیدواریم در دوره مسئولیت‌مان برخی مسائل مهم دو کشور در حوزه مرزی و مسائل دوجانبه، به نتایج خوبی دست یابد.

وی با اشاره به حجم سه میلیارد دلاری تجارت دو کشور ادامه داد: باید تلاش کنیم این میزان به ده میلیارد دلار افزایش یابد.

نقوی نیز در این دیدار با ابراز مسرت از دیدار دوباره وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران گفت: من برای پیگیری موضوعات مشترک آمادگی کامل دارم و درخصوص به نتیجه رسیدن مذاکرات کاهش تنش ایران و آمریکا با میانجی‌گری کشورم، امیدوارم.

وزیر کشور پاکستان از توسعه روابط دو کشور در همه ابعاد بخصوص اقتصادی و هدف‌گذاری ده میلیارد دلاری استقبال کرد.    

نقوی ضمن ابلاغ سلام نخست وزیر پاکستان به اسکندر مومنی، از وی برای سفر به پاکستان دعوت کرد.

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