خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر کشور:

اجلاس شانگهای فرصتی بسیار خوب برای دیپلماسی منطقه‌ای است

اجلاس شانگهای فرصتی بسیار خوب برای دیپلماسی منطقه‌ای است
کد خبر : 1794363
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر کشور، با تشریح اهداف سفر خود به قرقیزستان، شرکت در اجلاس وزرای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را محور اصلی این سفر عنوان کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، درباره اهداف سفر خود به قرقیزستان اظهار کرد: هدف اصلی، شرکت در اجلاس وزرای کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای است که ۱۰ کشور عضو آن هستند و این برنامه، محور اصلی سفر را تشکیل می‌دهد. 

وی افزود: در کنار این اجلاس، دیدارهای دوجانبه با وزرای کشورهای عضو از جمله قرقیزستان، روسیه، پاکستان و دیگر کشورهای عضو پیش‌بینی شده است و در این دیدارها درباره مسائل دوجانبه و موضوعات منطقه‌ای گفت‌وگو خواهد شد. 

وزیر کشور این اجلاس را فرصتی بسیار خوب برای دیپلماسی منطقه‌ای دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران باتوجه‌به اینکه یکی از اولویت‌های اصلی خود را موضوع همسایگان و کشورهای منطقه قرار داده است، این اجلاس و همچنین دیدارهای حاشیه‌ای با وزرای کشورهای عضو را فرصتی بسیار مناسب برای بحث‌وبررسی موضوعات مختلف می‌داند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی