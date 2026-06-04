وزیر کشور:
اجلاس شانگهای فرصتی بسیار خوب برای دیپلماسی منطقهای است
وزیر کشور، با تشریح اهداف سفر خود به قرقیزستان، شرکت در اجلاس وزرای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را محور اصلی این سفر عنوان کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، درباره اهداف سفر خود به قرقیزستان اظهار کرد: هدف اصلی، شرکت در اجلاس وزرای کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای است که ۱۰ کشور عضو آن هستند و این برنامه، محور اصلی سفر را تشکیل میدهد.
وی افزود: در کنار این اجلاس، دیدارهای دوجانبه با وزرای کشورهای عضو از جمله قرقیزستان، روسیه، پاکستان و دیگر کشورهای عضو پیشبینی شده است و در این دیدارها درباره مسائل دوجانبه و موضوعات منطقهای گفتوگو خواهد شد.
وزیر کشور این اجلاس را فرصتی بسیار خوب برای دیپلماسی منطقهای دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران باتوجهبه اینکه یکی از اولویتهای اصلی خود را موضوع همسایگان و کشورهای منطقه قرار داده است، این اجلاس و همچنین دیدارهای حاشیهای با وزرای کشورهای عضو را فرصتی بسیار مناسب برای بحثوبررسی موضوعات مختلف میداند.