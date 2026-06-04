به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، درباره اهداف سفر خود به قرقیزستان اظهار کرد: هدف اصلی، شرکت در اجلاس وزرای کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای است که ۱۰ کشور عضو آن هستند و این برنامه، محور اصلی سفر را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: در کنار این اجلاس، دیدارهای دوجانبه با وزرای کشورهای عضو از جمله قرقیزستان، روسیه، پاکستان و دیگر کشورهای عضو پیش‌بینی شده است و در این دیدارها درباره مسائل دوجانبه و موضوعات منطقه‌ای گفت‌وگو خواهد شد.

وزیر کشور این اجلاس را فرصتی بسیار خوب برای دیپلماسی منطقه‌ای دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران باتوجه‌به اینکه یکی از اولویت‌های اصلی خود را موضوع همسایگان و کشورهای منطقه قرار داده است، این اجلاس و همچنین دیدارهای حاشیه‌ای با وزرای کشورهای عضو را فرصتی بسیار مناسب برای بحث‌وبررسی موضوعات مختلف می‌داند.

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