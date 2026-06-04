سردار قاآنی:
اسرائیل به نقطه قبل از جنگ ۴۰ روزه عقبنشینی کند
فرمانده نیروی قدس سپاه در پیامی تاکید کرد: رژیم صهیونی باید به نقطه قبل از شروع جنگ ۴۰ روزه عقبنشینی کند.
به گزارش ایلنا، سردار اسماعیل قاآنی در پیامی در فضای مجازی نوشت:
پشتیبانی از مقاومت در لبنان، وظیفه همه ما و اسرائیلزدایی از منطقه، آرمان دست یافتنی مسلمانان.کفِ خواستههای مقاومت، عقبنشینی رژیم غاصب به نقطه قبل از شروع جنگ ۴۰ روزه است.
فرمانده نیروی قدس سپاه این نوید را داد که مجاهدین لبنانی، به زودی نتایج مقاومت شجاعانه خود را خواهند دید.