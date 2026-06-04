آذری جهرمی:
پدافند اقتصادی کشور آماده است، یا خداییناکرده مجددا غافلگیر میشویم؟
کد خبر : 1794189
وزیر پیشین ارتباطات با بیان اینکه بمب بعدی ترامپ و نتانیاهو شاید از جنس «تورم» باشد!، گفت: پدافند اقتصادی کشور آماده است، یا خداییناکرده مجددا غافلگیر میشویم؟
به گزارش ایلنا، محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود نوشت:
بمب بعدی ترامپ و نتانیاهو شاید از جنس باروت نباشد؛ از جنس «تورم» باشد! میدان نبرد، سفرهی مردم، اجاره بهای مسکن و ... است! پدافند اقتصادی کشور آماده است، یا خداییناکرده مجددا غافلگیر میشویم؟