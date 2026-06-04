به گزارش ایلنا، محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود نوشت:

بمب بعدی ترامپ و نتانیاهو شاید از جنس باروت نباشد؛ از جنس «تورم» باشد! میدان نبرد، سفره‌ی مردم، اجاره بهای مسکن و ... است! پدافند اقتصادی کشور آماده است، یا خدایی‌ناکرده مجددا غافلگیر می‌شویم؟

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