پیام رییس جمهور به مناسبت عید غدیر خم

به گزارش ایلنا، رئیس‌جمهور در پیامی به مناسبت فرا رسیدن عید غدیر خم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 《امیرالمؤمنین علی(ع) فرمود: «مردم یا برادر دینی تو هستند یا همانند تو در آفرینش.» غدیر، دعوت به حکمرانی بر پایه عدالت، کرامت انسان و خدمت بی‌منت به مردم است. این راهی است که ایران برای پیشرفت و سربلندی به آن نیاز دارد.》