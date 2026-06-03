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پیام رییس جمهور به مناسبت عید غدیر خم

پیام رییس جمهور به مناسبت عید غدیر خم
کد خبر : 1794134
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رئیس‌جمهور در پیامی به مناسبت فرا رسیدن عید غدیر خم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: غدیر، دعوت به حکمرانی بر پایه عدالت، کرامت انسان و خدمت بی‌منت به مردم است.

به گزارش ایلنا، رئیس‌جمهور در پیامی به مناسبت فرا رسیدن عید غدیر خم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 《امیرالمؤمنین علی(ع) فرمود: «مردم یا برادر دینی تو هستند یا همانند تو در آفرینش.» غدیر، دعوت به حکمرانی بر پایه عدالت، کرامت انسان و خدمت بی‌منت به مردم است. این راهی است که ایران برای پیشرفت و سربلندی به آن نیاز دارد.》

انتهای پیام/
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