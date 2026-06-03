دولت با تمام ظرفیت خود در کنار مردم قرار دارد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، الیاس حضرتی در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) که در مصلای اعظم تبریز برگزار شد، با اشاره به نقش بی‌بدیل بنیانگذار جمهوری اسلامی در احیای عزت و استقلال ملت ایران اظهار کرد: امام خمینی (ره) با تکیه بر اسلام، تشیع، ولایت و فرهنگ اصیل ایرانی، حرکتی را آغاز کرد که به پیروزی بزرگ‌ترین انقلاب عصر حاضر انجامید و عزت و بزرگی را به ملت ایران بازگرداند.

وی افزود: مردم ایران نیز با امام خود عهد و پیمانی بستند و در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تمام توان از این مسیر حمایت کردند و در برابر قدرت‌های سلطه‌گر ایستادند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به فداکاری‌های ملت ایران در دوران دفاع مقدس گفت: خانواده‌های بسیاری فرزندان خود را در راه دفاع از انقلاب، اسلام و تمامیت ارضی کشور تقدیم کردند و با وجود این ایثارها همچنان بر عهد و پیمان خود با امام و انقلاب پایبند ماندند.

وی با بیان خاطراتی از خانواده‌های شهدا، خاطرنشان کرد: ملت ایران برای حفظ انقلاب اسلامی هر آنچه در اختیار داشت در طبق اخلاص گذاشت و این ایثارگری‌ها سرمایه بزرگ جمهوری اسلامی است.

حضرتی با اشاره به رحلت امام خمینی (ره) و استمرار راه ایشان توسط رهبر معظم انقلاب، گفت: مردم پس از ارتحال امام نیز همان پیمان را با رهبر انقلاب تجدید کردند و در همه صحنه‌ها پشت سر رهبری ایستادند.

وی تصریح کرد: ملت ایران همواره با توکل بر خداوند، اتکا به آموزه‌های دینی و پیروی از رهبری، در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان مقاومت کرده و از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع کرده است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به تلاش دشمنان برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمنان با تصور ایجاد تفرقه و ناامیدی در میان مردم، اقدامات مختلفی را طراحی کردند، اما ملت ایران با حضور آگاهانه و مسئولانه در صحنه، تمامی این توطئه‌ها را ناکام گذاشت.

وی افزود: دشمنان تصور می‌کردند می‌توانند با فشار و تهدید، انسجام ملی را از بین ببرند، اما نتیجه معکوس گرفتند و ملت ایران با هوشیاری بیشتری در کنار نظام، انقلاب و رهبری قرار گرفت.

حضرتی با قدردانی از نقش نیروهای مسلح، دستگاه‌های اجرایی و خدماتی کشور در مدیریت بحران‌ها و حفظ آرامش جامعه، گفت: همه بخش‌های کشور با بسیج امکانات و ظرفیت‌های خود اجازه ندادند زندگی مردم دچار اختلال شود و همین موضوع نشان‌دهنده اقتدار و توانمندی جمهوری اسلامی است.

وی همچنین به تلاش‌های دولت برای مدیریت امور کشور و خدمت‌رسانی به مردم اشاره کرد و افزود: دولت با تمام ظرفیت خود در کنار مردم قرار دارد و خدمت‌رسانی به ملت را وظیفه اصلی خود می‌داند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی و پرهیز از اختلافات و مسائل حاشیه‌ای هستیم و همه اقشار جامعه باید برای تحقق آرمان‌های امام خمینی (ره)، شهدا و رهبری در کنار یکدیگر باشند.

وی گفت: ملت ایران نشان داده است که در بزنگاه‌های تاریخی با وحدت و ایستادگی از کشور، انقلاب و ارزش‌های خود دفاع می‌کند و این سرمایه بزرگ، ضامن تداوم عزت و سربلندی ایران اسلامی خواهد بود.