پیام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مناسبت سالگرد ارتحال امام راحل و قیام ۱۵ خرداد
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مناسبت فرارسیدن سالگرد قیام تاریخی 15 خرداد و ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) بیانیهای صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، در متن این بیانیه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
14 و 15 خرداد، یادآور دو مقطع سرنوشتساز در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است؛ روزهایی که یکی با آغاز نهضت بیداری اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) و دیگری با عروج ملکوتی آن پیر فرزانه، در حافظه تاریخی ملت ایران جاودانه شده است.
این ایام، فرصت مغتنمی برای تجلیل از امام شهید، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، و تجدید میثاق با امام امت و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی)، به عنوان پرچمدار استمرار راه نورانی انقلاب اسلامی است.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و شهدای والامقام قیام 15 خرداد، بر استمرار راه نورانی امام راحل (ره)، تبعیت از رهنمودهای قائد امت و رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی)، و حرکت در مسیر تحقق آرمانهای بلند انقلاب اسلامی تأکید مینماید.
صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران، با الهام از مکتب امام خمینی (ره) و در پرتو هدایتهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب، توانسته است با تکیه بر دانش بومی، خودباوری و روحیه جهادی، گامهای بلندی در مسیر اعتلای قدرت دفاعی کشور بردارد و دست نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را به پیشرفتهترین تجهیزات و سامانههای دفاعی مجهز سازد.
در این مسیر پرافتخار، یاد و خاطره 43 شهید والامقام وزارت دفاع در جنگ رمضان و نیز پنج وزیر شهید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که با ایثار و فداکاری، عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی را رقم زدند، همواره چراغ راه خدمتگزاران این عرصه خواهد بود.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن تجلیل از مقام شامخ امام شهید و پاسداشت میراث گرانسنگ آن عبد صالح خدا، و با تجدید میثاقی دوباره با امام امت و رهبر معظم انقلاب اسلامی، آرمانهای امام راحل (ره)، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای خدمت، اعلام میدارد که با تمام توان در مسیر تقویت بنیه دفاعی کشور، توسعه فناوریهای راهبردی، پر کردن هرچه بیشتر دست نیروهای مسلح و صیانت از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران گام برخواهد داشت.
بیشک ملت بزرگ ایران با تمسک به مکتب امام خمینی (ره)، پیروی از فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی و حفظ وحدت و انسجام ملی، مسیر پیشرفت، عزت و اقتدار را با صلابت ادامه خواهد داد.
والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح