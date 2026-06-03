خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان انرژی اتمی خبر داد؛

ثبت رکورد تولید ۸۰ میلیارد کیلووات‌ساعت برق هسته‌ای در نیروگاه اتمی بوشهر

ثبت رکورد تولید ۸۰ میلیارد کیلووات‌ساعت برق هسته‌ای در نیروگاه اتمی بوشهر
کد خبر : 1794089
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد: همزمان با عید سعید غدیر، نیروگاه اتمی بوشهر به رکورد تولید 80 میلیارد کیلووات‌ساعت برق دست یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، اظهار کرد: همزمان با عید سعید غدیر، نیروگاه اتمی بوشهر به رکورد تولید 80 میلیارد کیلووات‌ساعت برق دست یافت.

وی تصریح کرد: این دستاورد ارزشمند در حالی به ثبت رسیده است که طی سال‌های بهره‌برداری ایمن و پایدار، علی‌رغم تهدیدها، فشارهای خارجی و شرایط حساس منطقه‌ای، چرخ تولید برق هسته‌ای لحظه‌ای از حرکت بازنایستاده و این افتخار مرهون دانش فنی عمیق، تعهد سازمانی و روحیه جهادی همکاران عزیزمان در نیروگاه اتمی بوشهر است.

وی عنوان کرد: تولید 80 میلیارد کیلووات‌ساعت برق هسته‌ای در نیروگاه اتمی بوشهر موجب صرفه‌جویی در مصرف 131 میلیون بشکه نفت خام یا 21.3 میلیون متر مکعب گاز طبیعی شده است. همچنین با فعالیت این نیروگاه در این سال‌ها از انتشار 86.3 میلیون تن گازهای آلاینده زیست‌محیطی جلوگیری شده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بیان کرد: این موفقیت، برگ زرین دیگری در کارنامه افتخارات صنعت هسته‌ای کشور و نمادی از خودباوری، اقتدار و ایستادگی فرزندان ایران اسلامی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی