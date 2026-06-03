وی تصریح کرد: این دستاورد ارزشمند در حالی به ثبت رسیده است که طی سال‌های بهره‌برداری ایمن و پایدار، علی‌رغم تهدیدها، فشارهای خارجی و شرایط حساس منطقه‌ای، چرخ تولید برق هسته‌ای لحظه‌ای از حرکت بازنایستاده و این افتخار مرهون دانش فنی عمیق، تعهد سازمانی و روحیه جهادی همکاران عزیزمان در نیروگاه اتمی بوشهر است.

وی عنوان کرد: تولید 80 میلیارد کیلووات‌ساعت برق هسته‌ای در نیروگاه اتمی بوشهر موجب صرفه‌جویی در مصرف 131 میلیون بشکه نفت خام یا 21.3 میلیون متر مکعب گاز طبیعی شده است. همچنین با فعالیت این نیروگاه در این سال‌ها از انتشار 86.3 میلیون تن گازهای آلاینده زیست‌محیطی جلوگیری شده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بیان کرد: این موفقیت، برگ زرین دیگری در کارنامه افتخارات صنعت هسته‌ای کشور و نمادی از خودباوری، اقتدار و ایستادگی فرزندان ایران اسلامی است.