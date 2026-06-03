به گزارش ایلنا، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امروز و همزمان با تشدید تحولات لبنان و افزایش تنش توسط رژیم صهیونیستی در منطقه با سید عبدالله صفی الدین نماینده حزب الله لبنان در ایران دیدار و گفت و گو کردند.

در این نشست ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به پیوند ناگسستنی مقاومت و جمهوری اسلامی ایران گفت: حزب الله پرچم علوی و نبوی و فرهنگ عاشورایی را در لبنان و جهان اسلام بلند کرده و ایران اسلامی یکپارچه پای حزب الله ایستاده و امروز حزب الله هم بخشی از جامعه مبعوث شده ایران است.

وی افزود: در سایه جنگ رمضان، جبهه مقاومت به قدرتی رسید که خارج از تصور دشمن بود. جبهه مقاومت در همه ساحات قدرت خود را به رخ جهانیان کشید.

عزیزی با بیان اینکه حزب الله پاره تن ایران است، گفت: حزب الله یک ظرفیت بی نظیر برای برای جهان اسلام است و نگاه ما به حزب الله و همه جریان مقاومت در یمن، عراق و فلسطین به عنوان جریان نیابتی نیست بلکه این جریانات مستقلا ثابت کردند در مقابل ظلم ایستاده اند و مقابل خباثب برخی سران وابسته منطقه، اسلام ناب را نمایندگی می کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر حمایت همه جانبه از جبهه مقاومت و یکپارچگی لبنان و تمامیت ارضی این کشور و حق تعیین سرنوشت ملت لبنان تصریح کرد: اگر ایران اسلامی اعلام می‌کند که هر اقدامی علیه لبنان و مقاومت با واکنش قاطع سیاسی و نظامی ما همراه خواهد بود یعنی ما پشتیبان جبهه مقاومت هستیم.

وی افزود: در طول این مدت مجلس شورای اسلامی و ارکان مختلف آن از کمیسیون تا شخص ریاست مجلس حوادث لبنان را با جدیت و به طور روزانه دنبال می کردند و این را یک تکلیف دینی و اعتقادی برای خود می‌دانیم که جبهه داخلی و جبهه مقاومت را هم زمان پیش ببریم و اجازه نخواهیم داد آمریکا و رژیم صهیونیستی خدشه ای بر اتحاد مقاومت و ایران اسلامی وارد کنند. توقف جنگ در تمام جبهه ها به ویژه لبنان در صدر متن توافق ما با آمریکا است و به پیروزی مقاومت معتقدیم و ایمان داریم با فهم مشترک و تلاش هدف نهایی که همان نابودی اسراییل است محقق می شود.

توقف جنگ در تمام جبهه‌ها به ویژه لبنان در صدر متن توافق با آمریکا است

صفی الدین: فشارهای سیاسی و نظامی ایران بر رژیم صهیونیستی و آمریکا، دشمن را مجبور به عقب نشینی کرد

در این نشست عبدالله صفی الدین نیز با اشاره به راهبردهای جدید مقاومت در مقابله با دشمن صهیونی در نبرد اخیر اظهار داشت: هر خانواده شیعه لبنانی حداقل ۱۰ شهید تقدیم مقاومت کرده است و این ایستادگی و مجاهد باید روایت و به آن بیش از پیش پرداخته شود.

وی با اشاره به تاکتیک های جدید مقاومت در مقابل حجم بالای پروازهای شناسایی صهیونیست ها گفت: با وجود سانسور شدید اطلاعات توسط رژیم اسرائیل، بیش از هزار کشته و زخمی در این مدت به دشمن تحمیل شده که در نوع خود بی سابقه بوده است و گاهی در شبانه روز ۴۰ عملیات در عمق سرزمین های اشغالی انجام می شود.

صفی‌الدین با اشاره به تاثیر گذاری فشارهای سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران بر رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت: تداوم این فشارها دشمن را مجبور به عقب نشینی کرده است و معتقدیم دشمن با توجه به فرسودگی ارتش در حال فروپاشی است.

وی در پایان تصریح کرد: لبنان از نظر ساختار سیاسی متمایز با سایر کشور های منطقه است و اداره لبنان بدون نقش آفرینی همه جریانات و طوایف فعال در این کشور ممکن نیست.

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