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امروز صورت گرفت؛

حضور کمیسیون امنیت ملی مجلس در دفتر حزب‌الله لبنان در تهران

حضور کمیسیون امنیت ملی مجلس در دفتر حزب‌الله لبنان در تهران
کد خبر : 1794030
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اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی امروز در دفتر حزب‌الله لبنان در تهران حاضر و با نماینده این جنبش به گفت‌وگو پرداختند.

به گزارش ایلنا، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور در دفتر حزب الله لبنان در تهران ، ضمن دیدار با "سید عبدالله صفی الدین" نماینده این جنبش در ایران، بر حمایت قاطع و همه جانبه ملت و دولت ایران از ملت لبنان و حزب‌الله قهرمان تاکید کردند.

 

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