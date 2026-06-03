به گزارش ایلنا، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور در دفتر حزب الله لبنان در تهران ، ضمن دیدار با "سید عبدالله صفی الدین" نماینده این جنبش در ایران، بر حمایت قاطع و همه جانبه ملت و دولت ایران از ملت لبنان و حزب‌الله قهرمان تاکید کردند.

انتهای پیام/