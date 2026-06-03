روادید تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶ صادر شد

به گزارش ایلنا، محمدحسن حبیب الله زاده سفیر ایران در ترکیه، خبر داد: «بر اساس پیگیری‌ و هماهنگی بعمل آمده میان سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا و سفارت مکزیک ، امروز روادید بازیکنان تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران ، کادر فنی و اجرایی برای حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ صادر و تحویل شد.»

حبیب‌الله زاده تاکید کرد: «حسب مذاکرات بعمل آمده ، توافق شد، فرآیند صدور روادید مکزیک در سفارت مکزیک به‌ صورت استثنایی و بدون حضور اعضای تیم‌ ملی فوتبال در سفارت مکزیک در آنکارا و معافیت از انگشت‌نگاری انجام شود. این اقدام در راستای تسهیل روند اعزام تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران به مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ و با همکاری نزدیک سفارتخانه های ایران و مکزیک در آنکارا صورت پذیرفت.»

سفیر ایران گفت: «این امر بویژه با توجه به اینکه در روزهای پایانی حضور تیم ملی فوتبال کشورمان در اردوی تدارکاتی آنتالیا هستیم، از منظر عدم جابجایی و رفت‌ و برگشت تیم ملی به آنکارا و لزوم تمرکز تیم ‌ملی فوتبال بر تمرینات روزانه و کسب آمادگی برای انجام بازی تدارکاتی فردا پنجشنبه مقابل تیم‌ ملی فوتبال مالی، حائز اهمیت زیادی است.»

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