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نخستین جلسه نماینده ویژه ایران در امور چین با وزرای اقتصادی دولت

نخستین جلسه نماینده ویژه ایران در امور چین با وزرای اقتصادی دولت
کد خبر : 1793983
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نخستین جلسه نماینده ویژه ایران در امور چین با وزرای اقتصادی دولت برگزار شد.

به گزارش ایلنا، محمدباقرقالیباف نشستی مشترک با وزیر اقتصاد، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر صمت برگزار کرد تا سطح تعاملات با چین ارتقا یافته و تیم اقتصادی دولت برای بیان مطالبات از روابط دو جانبه هماهنگ شود.

در این نشست، نماینده جمهوری اسلامی در امور چین به تشریح تحولات و برنامه‌های کشور در رابطه با چین با نگاه به سیاست‌های جدید ایران پرداخت.

وزرای اقتصادی دولت نیز به برخی نکات اساسی در مورد رفتار‌های اقتصادی چین در ایام جنگ رمضان و همچنین دوران بسته بودن تنگه هرمز اشاره کردند. در این میان موضوعات مهم روابط فی ما بین به طور ویژه مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد طرح‌هایی برای ارتقای روابط و حل مشکلات جاری به نماینده ویژه ایران ارائه شود.

در این جلسه راهکار‌های همگرایی و همکاری به منظور اتخاذ رویکرد واحد برای پیشبرد رابطه با چین بررسی شد.

بر اساس این گزارش، قالیباف علاوه بر پی گیری امور جاری در حال ترسیم راهبرد جدید ایران برای ارتقای سطح روابط و مشارکت در مسائل منطقه‌ای و بین المللی است تا نقشه جدید ایران را پیش روی چینی‌ها به عنوان شریک راهبردی ایران قرار دهد.

 

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