ملت ایران هرگز دشمن عقبنشینی نمیکند
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت در بیانیهای بهمناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام و قیام ۱۵ خرداد تاکید کرد: ملت ایران در برابر زیادهخواهی و سلطهطلبی هرگز عقبنشینی نخواهند کرد.
به گزارش ایلنا،بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت بهمناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و سالروز قیام پانزده خرداد بیانیهای صادر و تاکید کرد: استقلال و پیشرفت ایران اسلامی، در سایه سار ولایتمداری و تبعیت از منویات رهبری حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای (مدظله العالی) و اتحاد ملی تضمین شده و ادامه خواهد یافت.
متن این بیانیه به شرح زیر است؛
با شکلگیری نهضت بزرگ امام خمینی (ره) از سال ۱۳۴۲ ملت بزرگ ایران با اقتدا به مرشدی فرزانه و دوراندیش، عزت، آزادگی و استقلال را برای ادامه مسیر برگزیدند تا پس از گذشت دههها از واقعه تاریخی قیام پانزده خرداد از آن به عنوان نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی یاد شود.
سالروز ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و سالگرد قیام خونین پانزده خرداد، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی این حقیقت روشن است که استقلال، آزادی و پیشرفت سرزمین متمدن و با فرهنگ ایران، مرهون مجاهدت، فداکاری و بصیرت مردمی شجاع و مقاوم است که در کنار رهبران الهی خود مقابل طاغوتیان زمان، سلطهگران و استکبار جهانی، ایستادگی کردند و هیچگاه در برابر استبداد و بیگانگان زورگو سر تعظیم فرود نیاورده و با اراده خود ستونهای ظلم و جور را به لرزه انداختند.
اکنون با گذر از پیچهای دشوار و مختلف تاریخی با هدایتهای داهیانه رهبری حکیم که با صلابت، آرمانهای نورانی انقلاب را در برابر تمامی چالشها و فتنهها، استحکام و تداوم بخشید و در برابر انواع تهدیدها، تحریمها، جنگ رسانهای و ترکیبی، فشارهای اقتصادی و توطئههای گوناگون دشمنان، مقتدرانه ایستاد و عاقبت در این مسیر نورانی جان عزیزش را فدای اعتلای اسلام و ایران نمود، این حقیقت را به همه فهماند که رمز پیروزی در تمامی عرصهها، داشتن ایمان، وحدت و مقاومت است.
دشمنان این ملت، بارها کوشیدهاند با تفرقهافکنی، تحریف واقعیتها و اعمال فشارهای مختلف، اراده مردم را تضعیف کنند، اما ملت ایران، با الهام از مکتب امامین انقلاب اسلامی (ره) همواره ثابت نمودهاند که در برابر زیادهخواهی و سلطهطلبی، هرگز عقبنشینی نخواهند کرد.
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با گرامیداشت یاد و نام جمیع شهدا بار دیگر با آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و امامین انقلاب (ره) تجدید پیمان نموده و تاکید مینماید عزت، استقلال و پیشرفت این مملکت، در سایه سار ولایتمداری و تبعیت از منویات رهبری حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای (مدظله العالی)، بصیرت، وحدت و اتحاد ملی و ایستادگی در برابر دشمنان تضمین شده و ادامه خواهد یافت.