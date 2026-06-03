ورود دستگاه قضایی به پرونده ضرب و جرح دو دختر نوجوان در سنندج

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین حسینی، رئیس کل دادگستری استان کردستان اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر وقوع کودک آزاری در یکی از مناطق شهر سنندج، دستورات قضایی لازم صادر شد.

وی افزود: با صدور دستور قضایی، دو دختر ۷ و ۱۵ ساله از یک منزل توسط کارشناسان اورژانس اجتماعی خارج شدند. آثار ضرب و جرح شدید و شکستگی در نواحی مختلف بدن این دو کودک مشهود بود.

رئیس کل دادگستری استان کردستان با بیان اینکه این دو نوجوان بلافاصله به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شدند تا مراحل درمانی لازم بر روی آنها انجام شود گفت: معاینات پزشکی از این دو دختر انجام شده و به دادستان مرکز استان دستور داده شد تا با حضور در بیمارستان، اقدامات قانونی را در اسرع وقت پیگیری کند.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی در ادامه تصریح کرد: در همین راستا، پرونده قضایی در دادسرای مرکز استان تشکیل و برای متهمین پرونده دستورات قضایی لازم صادر شد. یکی از متهمین که پدر این دو کودک است، به اتهام کودک آزاری با صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شد.

رئیس دستگاه قضایی استان کردستان همچنین اعلام کرد: متهم دیگر پرونده، که نامادری کودکان است، به اتهام مشارکت در کودک آزاری به دادسرای سنندج احضار شد.