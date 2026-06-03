رئیس شورای اقوام و مذاهب به مناسبت عید غدیر خم پیام تبریک صادر کرد
دستیار رئیسجمهور و رئیس شورای اقوام و مذاهب به مناسبت عید غدیر خم پیام تبریک صادر کرد
به گزارش ایلنا، متن پیام سید محمود علوی به مناسب عید غذیر خم به شرح ذیل است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
عید سعید غدیر خم، عید ولایت، عدالت و استمرار راه حق را به ملت بزرگ ایران اسلامی، خانواده معظم شهدا، ایثارگران و همه ارادتمندان امیرالمؤمنین حضرت علی علیهالسلام تبریک و تهنیت عرض میکنم.
غدیر، منشور جاودانه پیوند امت با ولایت و نماد مسئولیتپذیری در برابر سرنوشت جامعه اسلامی است. امروز نیز ملت ایران با الهام از فرهنگ غدیر و آموزههای اهلبیت علیهمالسلام، صلابت و وفاداری خود را در دشوارترین روزهای تاریخ معاصر به نمایش گذاشته است.
حضور گسترده و پرشور مردم در شبهای پس از جنگ در خیابانها و میادین شهرهای کشور، جلوهای کمنظیر از همبستگی ملی، حمایت از میدان، پاسداشت عزت ایران اسلامی و ایستادگی در برابر زیادهخواهی دشمنان بود. این حضور آگاهانه و مسئولانه نشان داد که ملت ایران همچنان با تکیه بر ایمان، وحدت و روحیه مقاومت، از آرمانهای خود دفاع میکند.
️در این عید بزرگ، یاد و خاطره امام شهید، حضرت آیتاللهالعظمی سید علی خامنهای رضوانالله تعالی علیه را که در جنایتی آشکار به دست رژیم صهیونیستی و حامیان آن به شهادت رسید، گرامی میداریم و بر تداوم راه عزت، استقلال و مقاومت که ایشان پرچمدار آن بودند، تأکید میکنیم. همچنین یاد همه شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مقاومت، امنیت و خدمت را ارج مینهیم.
امید است در پرتو آموزههای غدیر و با حفظ وحدت و همدلی ملی، ایران عزیز مسیر پیشرفت، عدالت و اقتدار را با قدرت ادامه داده و آرمانهای بلند شهیدان این سرزمین بیشازپیش محقق گردد.
عید سعید غدیر خم بر ملت شریف ایران مبارک باد.
حجتالاسلاموالمسلمین سید محمود علوی دستیار ویژه رئیسجمهور و رئیس شورای اقوام، ادیان و مذاهب»