پیام عراقچی به جیحون بایراموف به مناسبت سالروز استقلال جمهوری آذربایجان

به گزارش ایلنا، در متن پیام وزیر امور خارجه کشورمان آمده است:

«جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان همواره روابط دوستانه‌ای مبتنی بر احترام متقابل داشته‌اند که ریشه در ارزش‌های عمیق تاریخی، دینی و فرهنگی دو ملت همسایه و مسلمان دارد. خوشبختانه رهبران هر دو کشور همواره برای تحقق آرمان‌ها و خواسته‌های ملت‌های خود تلاش خستگی‌ناپذیری کرده‌اند و در نتیجه، روابط روز به روز بیشتر در مسیر توسعه و پیشرفت پیش رفته است.با خرسندی یادآور می‌شوم که این روند پویای توسعه، بیش از پیش تقویت شده و شتاب می‌گیرد و موضوعات و منافع مشترک را در سطوح دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی در بر می‌گیرد.»

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