پیام عراقچی به جیحون بایراموف به مناسبت سالروز استقلال جمهوری آذربایجان
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی سالروز استقلال جمهوری آذربایجان را به همتای خود جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه این کشور تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، در متن پیام وزیر امور خارجه کشورمان آمده است:
«جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان همواره روابط دوستانهای مبتنی بر احترام متقابل داشتهاند که ریشه در ارزشهای عمیق تاریخی، دینی و فرهنگی دو ملت همسایه و مسلمان دارد. خوشبختانه رهبران هر دو کشور همواره برای تحقق آرمانها و خواستههای ملتهای خود تلاش خستگیناپذیری کردهاند و در نتیجه، روابط روز به روز بیشتر در مسیر توسعه و پیشرفت پیش رفته است.با خرسندی یادآور میشوم که این روند پویای توسعه، بیش از پیش تقویت شده و شتاب میگیرد و موضوعات و منافع مشترک را در سطوح دوجانبه، منطقهای و بینالمللی در بر میگیرد.»