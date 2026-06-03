میرتاجالدینی خبر داد:
برگزاری مراسم سالروز ارتحال امام خمینی (ره) در هزار شهر و روستا
معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از برگزاری مراسم سالروز ارتحال امام خمینی (ره) در هزار شهر و روستا خبر داد.
به گزارش ایلنا،حجتالاسلام سیدمحمدرضا میرتاجالدینی روز چهارشنبه ۱۳ خرداد در نشست خبری اعلام برنامههای سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و قیام ۱۵ خرداد اظهار کرد: برنامه محوری برگزاری مراسم ارتحال از ساعت ۹ صبح در حرم امام خمینی(ره) و همزمان در هزار شهر و روستا با شعار محوری میثاق با امام برگزار میشود.
وی از قرائت پیام رهبر انقلاب در این مراسم خبر داد و افزود: برنامه سالگرد در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران توسط تولیت حرم امام برگزار میشود و در سایر شهرها این مراسم با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خواهد بود.
معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به برنامههای شورا برای ۱۴ و ۱۵ خرداد، گفت: مراسم ۱۴ خرداد رسما از ساعت ۹ شروع میشود البته این مراسم در ۳۶ سال گذشته با حضور رهبر شهید برگزار میشد. تنها سالی که ایشان در حرم امام حضور فیزیکی نداشتند به دلیل شرایط حاکم به دلیل شیوع بیماری همگانی کرونا بود که البته باز پیام ایشان به صورت مکتوب صادر و قرائت شد. در روزهای ۱۴ و ۱۵ خرداد منظومه دیدگاههای امام شهید و امام امت برای مردم تبیین میشود.
میرتاجالدینی با اشاره به شعار سی و همین سالگرد بزرگداشت امام خمینی (ره) گفت: شعار محوری امسال «میثاق با امامین انقلاب و بیعت با رهبر معظم انقلاب» است. بیعت هم مفهومی است که در عید غدیر تجلی یافته است. تقارن این دو مناسبت زمینه و شرایطی را برای تجدید بیعت با خلف صالح امام شهید به وجود آورده است.
وی با بیان اینکه برگزاری مراسم ۱۴ و ۱۵ خرداد امسال متمایز از سالهای قبل برگزار میشود، گفت: شورای هماهنگی تاکید دارد از امشب ضمن حفظ شور عید غدیر توجه به مراسم بزرگداشت امام و توجه به مراسم ۱۵ خرداد باید برگزار شود. از این رو برنامههای سی و هفتمین مراسم بزرگداشت امام با حضور خودجوش و با شکوه مردم برگزار میشود. برنامه محوری ما برگزاری مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال از ساعت ۹ در حرم امام است. همزمان با این مراسم در ۱۰۰۰ شهر و روستا مراسمهای مشابه برگزار میشود. در کنار این مراسم که در حرم برگزار میشود، پیام کتبی رهبر انقلاب جایگزین سخنرانی امام شهیدمان میشود. این پیام اولین پیام است که اندیشههای امام امت و امام شهید و ارزشهای انقلاب را بیان میکند.
معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به برگزاری نشستهای بصیرتی و تبیین ابعاد شخصیتی امام در مساجد سراسر کشور گفت: مراسم حرم در تهران توسط تولیت حرم مطهر برگزار میشود. در روز ۱۵ خرداد سخنرانان دستاوردهای این روز را برای مردم تبیین میکنند. مراسمهای ویژهای هم در شهر خمین، قم، جمران، نجف برگزار میشود. قم به عنوان کانون اصلی انقلاب اسلامی در روز جمعه ۱۵ خرداد بعد از نماز جمعه برگزار میشود. این مراسم به صورت راهپیمایی از محل نماز جمعه به سمت حرم حضرت معصومه برگزار میشود. مراسم دیگری نیز با حضور یادگاران شهدای ۱۵ خرداد در محل میدان افسریه، بزرگراه امام رضا بعد از میدان آقانور در محل مزار شهدای ۱۵ خرداد برگزار میشود.
میرتاجالدینی ادامه داد: همچنین برنامه دیگری با سخنرانیهای سخنرانان در صدا و سیما با موضوع ارتحال حضرت امام، قائد شهید و یومالله ۱۵ خرداد انجام میشود. بعدازظهر ۱۴ خرداد نیز در تهران در حد فاصل میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی مهمان غدیر برگزار میشود.
معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: نمود ولایت فقیه را در شخص امام خمینی دیدیم. قیام ۱۵ خرداد نیز پیوند امام و مردم را به خوبی نشان داد. امام فرمودند پشتیبانی ولایت فقیه باشید تا آسیبی به کشور نخورد. تجلی این صحبت امام همین ایام است که کشور در شرایط نه جنگ و نه صلح قرار دارد و حضور پررنگ مردم در خیابانها و میادین شهرها جلوه این سخن است.