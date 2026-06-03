خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در جلسه شورای هماهنگی دولت و دانشگاه به ریاست پزشکیان صورت گرفت؛

احکام اجرایی ۳۲ راهبرد مدیریت بحران آب به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شد

احکام اجرایی ۳۲ راهبرد مدیریت بحران آب به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شد
کد خبر : 1793811
لینک کوتاه کپی شد.

جلسه شورای هماهنگی دولت و دانشگاه در حوزه مدیریت بحران آب به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و دانشگاهی برگزار و احکام اجرایی ۳۲ راهبرد مدیریت بحران آب به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، این نشست در راستای استقرار الگوی حکمرانی دانش‌بنیان و با هدف واگذاری مأموریت‌های اجرایی، تبیین مسئولیت دستگاه‌ها و تسریع در اجرای راهبردهای ملی مدیریت بحران آب برگزار شد.

در این جلسه، احکام اجرایی مرتبط با ۳۲ راهبرد مصوب شورای هماهنگی دولت و دانشگاه در حوزه مدیریت بحران آب که پس از فرآیندهای کارشناسی و مطالعات تخصصی تدوین شده‌اند، با امضای رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مسئول ابلاغ شد تا مبنای اقدام، برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد قرار گیرد.

رئیس‌جمهور در این نشست با تأکید بر رویکرد دولت در تبدیل دانشگاه به نهاد حل مسئله و شریک راهبردی حکمرانی کشور، اظهار داشت: امروز در حوزه کشاورزی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های مصرف‌کننده منابع آبی، آموزش و انتقال دانش باید از فضای صرفاً نظری و کلاس‌های آموزشی فراتر رفته و به عرصه‌های تولید و مزارع کشاورزی منتقل شود تا ارتقای بهره‌وری به صورت عملیاتی محقق شود.

رئیس‌جمهور تدوین نقشه جامع و علمی برای زنجیره «کشت، داشت، برداشت و عرضه» را از مأموریت‌های مهم دانشگاه‌ها برشمرد و تصریح کرد: دولت با کمک دانشگاه مصمم به‌گذار از الگوهای سنتی و کم‌بازده کشاورزی است و باید با اتکا به دانش، فناوری و نوآوری، زمینه توسعه کشاورزی بهره‌ور، کاهش مصرف آب و تقویت امنیت غذایی پایدار را فراهم کنیم.

پزشکیان همچنین مدیریت ضایعات و جلوگیری از هدررفت محصولات راهبردی را یکی از محورهای مهم افزایش بهره‌وری منابع دانست و گفت: کاهش ضایعات نان و گندم باید به عنوان یک سیاست ملی مورد توجه قرار گیرد و لازم است آثار آن بر صرفه‌جویی در مصرف گندم، منابع آبی و هزینه‌های عمومی کشور به صورت دقیق و مستند برای افکار عمومی تبیین شود.

رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش دانشگاه در هدایت نظام تولید به سمت بهره‌وری بیشتر خاطرنشان کرد: دانشگاه باید مسیرهای علمی و اقتصادی صحیح را پیش روی کشاورزان قرار دهد تا ضمن افزایش درآمد تولیدکنندگان، مصرف منابع نیز بهینه شود. در همین راستا، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی حوزه آب و کشاورزی باید بر اساس شاخص‌های عملکردی مشخص مورد ارزیابی قرار گیرند و نظام انگیزشی آنها از پرداخت صرف حقوق به سمت نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و اثربخشی تغییر یابد.

پزشکیان اصلاح الگوی مصرف را یکی از ارکان اصلی مدیریت بحران آب دانست و بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی در تمامی بخش‌ها تأکید کرد.

رئیس‌جمهور در این زمینه خواستار تدوین دستورالعمل‌های اجرایی برای استانداران و فرمانداران، تجهیز ساختمان‌ها و ادارات دولتی به تجهیزات کاهنده مصرف آب و بازنگری در الگوهای زیباسازی شهری از جمله جلوگیری از توسعه فضای سبز پرمصرف و کاشت چمن در مناطق دارای تنش آبی شد.

پزشکیان همچنین با اشاره به رویکرد دولت در اجرای سیاست‌های اصلاحی اظهار داشت: دولت به دنبال ابلاغ صرف بخشنامه نیست، بلکه تلاش دارد از طریق اقناع، گفت‌وگو و ایجاد تفاهم میان دستگاه‌ها، زمینه اجرای مؤثر سیاست‌های اصلاحی را فراهم کند. یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف، شرط موفقیت برنامه‌های ملی مدیریت مصرف و حفاظت از منابع آب است.

رئیس جمهور افزود: حل مسایل پیچیده کشور زمانی پایدار خواهد بود که با مشارکت ذی‌نفعان و صاحبان فرآیندها انجام شود. معتقدم اگر برنامه‌ای مبتنی بر شواهد علمی، مطالعات دانشگاهی و اجماع دستگاه‌های اجرایی تدوین شود، اجرای آن از پشتوانه کارشناسی و مقبولیت نهادی برخوردار خواهد بود و زمینه پایداری تصمیمات و کاهش تعارضات مدیریتی را فراهم می‌کند.

 پزشکیان در ادامه بر ضرورت ایجاد تعادل پایدار میان منابع و مصارف آب تأکید کرد و گفت: مدیریت مشارکتی منابع آبی، هماهنگ‌سازی رویکردها و همسویی ظرفیت‌های اجرایی کشور از الزامات عبور موفق از شرایط کنونی و تحقق حکمرانی پایدار آب است.

رئیس جمهور افزایش بهره‌وری را مهم‌ترین راهبرد ارتقای تاب‌آوری اقتصادی کشور دانست و اظهار داشت: هر میزان که بتوانیم بهره‌وری را در بخش‌های مختلف افزایش دهیم، وابستگی‌ها کاهش یافته و اقتصاد کشور در برابر فشارهای خارجی و محدودیت‌های بین‌المللی مقاوم‌تر و تحریم‌ناپذیرتر خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی