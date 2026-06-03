به گزارش ایلنا،محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری امروز سه‌شنبه در نشست شورای معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور یافت و ضمن قدردانی از تلاش‌های وزیر، معاونان و مدیران این وزارتخانه در دوران جنگ تحمیلی سوم، نقش وزارت صمت را در حفظ ثبات اقتصادی و تأمین نیازهای مردم در شرایط ویژه کشور برجسته توصیف کرد.

قائم‌پناه در این نشست با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی سوم و تبریک اعیاد قربان و غدیر، هدف از حضور خود در وزارت صمت را قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان این مجموعه عنوان کرد و گفت: وزارت صمت در روزهای دشوار جنگ، یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های دولت را بر عهده داشت و توانست با مدیریت مناسب، از بروز اختلال در تامین کالاهای اساسی و نیازهای روزمره مردم جلوگیری کند.

وی با اشاره به نتایج یک نظرسنجی ملی افزود: براساس ارزیابی‌های انجام‌شده، ۸۲ درصد مردم از وضعیت تأمین کالا و مدیریت بازار در ایام جنگ رضایت داشته‌اند که این موفقیت حاصل تلاش شبانه‌روزی مدیران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه جنگ تحمیلی سوم یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود، اظهار کرد: ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی ایستادگی کرد و اجازه نداد دشمنان به اهداف خود دست یابند. این ایستادگی نه‌تنها در عرصه نظامی بلکه در حوزه اقتصاد و معیشت مردم نیز نمود پیدا کرد و کشور توانست بدون ایجاد کمبود گسترده کالا یا آشفتگی در بازار، شرایط جنگی را مدیریت کند.

قائم‌پناه با اشاره به نقش تعیین‌کننده وزارت صمت در این موفقیت خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها حتی در بحران‌هایی مانند همه‌گیری کرونا یا جنگ‌های منطقه‌ای، فروشگاه‌ها با کمبود کالا مواجه شدند، اما در ایران با وجود فشارهای گسترده، شبکه تأمین و توزیع کالا فعال ماند و نیازهای مردم به شکل مطلوب تأمین شد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت استمرار تولید در کشور، بر ضرورت تأمین انرژی صنایع تأکید کرد و گفت: دولت، وزارت نیرو و شخص رئیس‌جمهور بر حفظ فعالیت واحدهای تولیدی و جلوگیری از قطع برق صنایع تأکید دارند و تلاش می‌شود با اتخاذ تدابیر لازم، کمترین آسیب به بخش تولید وارد شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع بازار و قیمت‌ها تصریح کرد: باید واقعیت‌های اقتصادی با صداقت برای مردم تبیین شود. در شرایطی که هزینه‌های تولید، دستمزدها، حمل‌ونقل و انرژی افزایش پیدا می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت قیمت کالاها بدون تغییر باقی بماند. در عین حال باید از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی که در کنار دولت برای تأمین نیازهای مردم تلاش می‌کنند حمایت شود.

قائم‌پناه وزارت صمت را یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور دانست و افزود: فعالیت این وزارتخانه به طور مستقیم با زندگی روزمره مردم ارتباط دارد و موفقیت آن به معنای پشتیبانی از بخش‌های مختلف اقتصاد و تأمین نیازهای میلیون‌ها ایرانی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده صنعتی کشور اظهار داشت: توانمندی‌های فنی و صنعتی ایران در حوزه‌های مختلف از جمله تجهیزات پزشکی، صنایع پیشرفته و تولیدات دانش‌بنیان نشان می‌دهد که در صورت گسترش روابط اقتصادی و رفع موانع موجود، صنعت ایران می‌تواند جهش قابل توجهی را تجربه کند و جایگاه شایسته‌تری در بازارهای جهانی به دست آورد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان ابراز امیدواری کرد با حفظ انسجام ملی، تقویت تولید و اتخاذ تدابیر مؤثر برای کاهش آثار تحریم‌ها و تنش‌های خارجی، زمینه برای رشد بیشتر اقتصاد و صنعت کشور فراهم شود و دستاوردهای حاصل از مقاومت و تاب‌آوری ملت ایران به توسعه و پیشرفت پایدار منجر شود.

در این نشست، سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گزارشی از اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه در دوران جنگ تحمیلی سوم ارائه کرد. وی از شناسایی واحدهای تولیدی آسیب‌دیده و معرفی آنها به بانک‌های عامل برای بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی خبر داد و بر تداوم حمایت از تولیدکنندگان، تسریع در بازسازی وا ای آسیب‌دیده و تأمین پایدار کالاهای مورد نیاز کشور تأکید کرد.

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