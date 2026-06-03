در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
دشتلوئی: نامه مشترک کاظمی و منادی برای تغییر تأثیر معدل در کنکور/ ابراهیمپور: حداقل امسال تاثیر معدل پایه یازدهم مثبت باشد
شورای عالی انقلاب فرهنگی زودتر به نامهها ترتیب اثر دهد
دبیر کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس از ارسال نامه مشترک وزیر آموزش و پرورش و رئیس کمیسیون آموزش به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جلوگیری از تأثیر قطعی معدل پایه یازدهم خبر داد و گفت: با توجه به شرایط فعلی کشور، درخواست شده است نمرات این پایه به صورت تأثیر مثبت در کنکور سراسری اعمال شود.
به گزارش ایلنا، در حالی که داوطلبان کنکور سراسری خود را برای یکی از مهمترین آزمونهای زندگیشان آماده میکنند، موضوع تأثیر قطعی معدل پایه یازدهم همچنان به یکی از اصلیترین دغدغههای دانشآموزان و خانوادههای آنان تبدیل شده است؛ موضوعی که به گفته بسیاری از داوطلبان، در شرایط فعلی کشور میتواند به ضرر بخش قابل توجهی از متقاضیان ورود به دانشگاهها تمام شود.
در هفتههای اخیر، دانشآموزان با راهاندازی کارزارهای مختلف و انتشار مطالب متعدد در فضای مجازی و حتی تجمع مقابل وزارت آموزش و پرورش خواستار تبدیل تأثیر قطعی معدل پایه یازدهم به تأثیر مثبت شدهاند. آنان معتقدند اعمال تأثیر قطعی نمرات امتحانات نهایی پایه یازدهم، بدون در نظر گرفتن شرایط خاص آموزشی و اجتماعی سالهای اخیر، میتواند عدالت آموزشی را تحت تأثیر قرار دهد.
رمضان رحیمی دشتلوئی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره پیگیریهای مجلس برای جلوگیری از تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور گفت: موضوع تاثیر مثبت معدل پایه یازدهم به جای تاثیر قطعی در سالهای گذشته هم مطرح بوده است؛ به طوری که با اقدامات صورت گرفته سال گذشته مراعات حال دانشآموزان شد و تاثیر معدل این پایه را در کنکور مثبت قرار دادند.
دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امسال هم این مطلب توسط کمیسیون به شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین وزارت آموزش و پرورش گوشزد شد که با توجه به شرایط فعلی کشور و شرایطی که دانشآموزان حتی نتوانستند بهصورت حضوری در کلاسهای درس حضور پیدا کنند، تأثیر پایه یازدهم برای کنکور سراسری باید بهصورت مثبت محاسبه شود و به صورت قطعی محاسبه نشود.
وی خاطرنشان کرد: با این اوصاف، علیرغم اینکه وزیر آموزش و پرورش هم در جلسات کمیسیون به ما قول داد و علیرغم صحبتهای روز گذشته ایشان در جلسه کمیسیون که در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم این مسئله را مطرح کرده است و حتی نامهای هم ایشان نوشته است مبنی بر اینکه وزارت آموزش و پرورش با توجه به شرایط فعلی، امسال برای دانشآموزان خواستار آن است که تأثیر پایه یازدهم بهصورت مثبت باشد و پایه دوازدهم تأثیر قطعی داشته باشد، متاسفانه تا به حال تصمیمگیری نکردند.
رحیمی دشتلوئی ادامه داد: مجددا از وزیر آموزش و پرورش خواستیم که این کار را انجام دهد و بنا شد نامهای با دو امضا، یکی خود آقای وزیر و دیگری رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، آقای منادی، زده شود تا انشاءالله ملاک عمل قرار گیرد و تأثیر پایه یازدهم بهصورت مثبت در نظر گرفته شود. امیدواریم شورای عالی انقلاب فرهنگی هرچه زودتر به این نامهها ترتیب اثر دهد و تأثیر پایه یازدهم را برای دانشآموزان بهصورت مثبت اعلام کند.
وی در پاسخ به اینکه رئیسجمهور یا رئیس مجلس میتوانند به موضوع ورود کنند، گفت: به هر جهت مجلس هم موافق است. نامهای از سوی آقای کاظمی به آقای قالیباف ارسال شده تا آقای قالیباف هم نظر خود را اعلام کند و احتمالاً در هفتههای آینده تکلیف مشخص خواهد شد.
در همین رابطه فرشاد ابراهیمپور نایب رئیس کمیسیون آموزش هم در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره تعیین تکلیف تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم و تلاشهای مجلس در این زمینه گفت: نظرمان را به صورت مشخص به وزیر آموزش و پرورش اعلام کردهایم مبنی بر اینکه نظرمان بر تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم بر کنکور نیست.
وی تاکید کرد: از وزیر آموزش و پرورش هم در جلسه روز گذشته درخواست داشتیم که از سوی دولت با شورای عالی انقلاب فرهنگی رایزنی کنند تا حداقل امسال تاثیر معدل پایه یازدهم مثبت باشد. امیدواریم شورای عالی انقلاب فرهنگی همکاری کند و نظر کمیسیون تامین شود.