سرمست در گفتوگو با ایلنا:
آذربایجان شرقی میتواند علاوه بر تأمین نیازهای شمالغرب کشور، بخشی از نیازهای استانهای مرکزی را هم پوشش دهد
استاندار آذربایجان شرقی درباره کمبود در کالاهای اساسی گفت: استان آذربایجان شرقی علیرغم شدت حملات و شرایط خاصی که در طول جنگ تحمیلی سوم تجربه کرد، توانست شرایط پایداری را حفظ کند. ظرفیتهای موجود در آذربایجان شرقی تنها محدود به این استان نیست و میتواند علاوه بر تأمین نیازهای شمالغرب کشور، بخشی از نیازهای استانهای مرکزی را هم پوشش دهد.
بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره حملات دشمن به این استان در طول جنگ چهل روزه و اقدامات صورت گرفته در دوران آتش بس گفت: استان آذربایجان شرقی یکی از استانهایی بود که بیشترین حجم و شدت حملات دشمن را تجربه کرد. علیرغم شدت عملیات علیه استان آذربایجان شرقی، از همان ابتدای وقوع این حوادث، اقدامات لازم در حوزه امدادرسانی، پشتیبانی، برآورد و ارزیابی خسارتها و همچنین برنامهریزی برای جبران خسارات و بازسازی مناطق آسیبدیده در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این زمینه، دستگاههای مختلف مسئولیتهای مشخصی بر عهده داشتند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول برآورد خسارات واحدهای صنعتی بود، وزارت جهاد کشاورزی ارزیابی خسارات بخش کشاورزی را بر عهده داشت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسئول رسیدگی به مناطق روستایی و شهرهایی غیر از کلانشهر تبریز شد و شهرداری تبریز هم مسئولیت اقدامات مربوط به این کلانشهر را بر عهده گرفت.
استاندار آذربایجان شرقی گفت: در حوزه اسکان، بازسازی و جبران خسارات هم اقدامات لازم از سوی دستگاههای مسئول انجام شده و همچنان پیگیریهای لازم برای تأمین منابع و جبران کامل خسارتها در حال انجام است.
سرمست در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر استان با کمبودی، بهویژه در زمینه کالاهای اساسی، مواجه است، گفت: استان آذربایجان شرقی علیرغم شدت حملات و شرایط خاصی که در طول جنگ تحمیلی سوم تجربه کرد، توانست شرایط پایداری را حفظ کند. بهویژه در ایام تعطیلات نوروز، این استان به چهارمین مقصد سفر در کشور تبدیل شد و شاهد ورود قابل توجه جمعیت از استانهای تهران، البرز و سایر مناطق بودیم.
وی ادامه داد: در مقاطعی، جمعیت استان به طور میانگین حدود ۴۰ درصد افزایش یافت، اما با برنامهریزیها و تدابیر اتخاذ شده، هیچگونه کمبودی در زمینه کالاهای اساسی، نان، سوخت و سایر نیازهای عمومی مردم به وجود نیامد. خوشبختانه فضای استان در تمام این مدت آرام بود و با وجود شدت حملات، هیچگونه شوک جدی به بطن جامعه و زندگی روزمره مردم وارد نشد.
استاندار آذربایجان شرقی در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط موجود و محدودیتهای دریایی و محاصره در جنوب کشور، چقدر میتوان از ظرفیت استانهای مرزی شمال و شمالغرب برای توسعه مبادلات تجاری و جبران این محدودیتها استفاده کرد، گفت: یکی از سیاستهای موفق دولت و شخص آقای پزشکیان، تفویض اختیارات به استانداران، بهویژه استانداران استانهای مرزی بوده است. ما حتی پیش از وقوع جنگ هم از این ظرفیت برای تسهیل واردات، کالاهای اساسی، ترخیص مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی استفاده میکردیم.
وی ادامه داد: همچنین تلاش شده است با بهرهگیری از ظرفیت استانهای مرزی و توسعه ارتباطات با کشورهای همسایه، آثار تحریمها و محدودیتهای ناشی از محاصره دریایی کاهش یابد. در این زمینه، استانهای شمالی و شمالغربی کشور از ظرفیتهای بسیار مناسبی برخوردار هستند.
استاندار آذربایجان شرقی گفت: تجار و فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی و همچنین اتاق بازرگانی تبریز به عنوان قدیمیترین اتاق بازرگانی ایران، از توانمندی و ارتباطات گستردهای برخوردارند که میتواند نقش مؤثری در تأمین نیازهای کشور ایفا کند.
سرمست تاکید کرد: ظرفیتهای موجود در آذربایجان شرقی تنها محدود به این استان نیست و میتواند علاوه بر تأمین نیازهای شمالغرب کشور، بخشی از نیازهای استانهای مرکزی را هم پوشش دهد.