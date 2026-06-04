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موسوی در گفت‌وگو با ایلنا:

تندروها آرامش روانی جامعه را دستمایه دستاوردهای کوتاه‌مدت سیاسی خود قرار ندهند/ برخی دوستان منافع ملی را در برابر دستاوردهای جناحی خود ذبح کرده‌اند

تندروها آرامش روانی جامعه را دستمایه دستاوردهای کوتاه‌مدت سیاسی خود قرار ندهند/ برخی دوستان منافع ملی را در برابر دستاوردهای جناحی خود ذبح کرده‌اند
کد خبر : 1792732
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نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی هجمه‌ها و اتهام‌زنی‌ها از سوی نمایندگان تندرو به رئیس‌جمهور گفت: به این دوستان توصیه می‌کنیم که آرامش روانی جامعه را دستمایه دستاوردهای کوتاه‌مدت سیاسی قرار ندهند. هرچند متأسفانه این دوستان همواره نشان داده‌اند که منافع ملی را در برابر امیال سیاسی و دستاوردهای جناحی خود ذبح کرده‌اند، اما شرایط امروز کشور به‌گونه‌ای نیست که بتوانند با همان رویه گذشته به رفتارهای خود ادامه دهند.

فرید موسوی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره برخی اتهام‌زنی‌ها در روزهای اخیر از سوی نمایندگان تندرو نسبت به رئیس‌جمهور گفت: این نمایندگان عده‌ای هستند که هویت‌شان در جنجال‌های سیاسی و صحبت‌های بی‌پایه و اساسی است که مطرح می‌کنند.

وی ادامه داد: شرایط کنونی و وضعیت کشور برای مردم کاملاً روشن و مشخص است. میز مذاکره، در حقیقت امتداد همان میدانی است که با پشتوانه مردم شکل گرفته و با هدف تثبیت دستاوردهای حاصل از آن دنبال می‌شود. ان‌شاءالله با تلاش و موفقیت مذاکره‌کنندگان کشور، منافع ملت ایران تأمین خواهد شد و هیچ‌گونه خللی برای کشور در این مسیر ایجاد نخواهد شد.

این نماینده مجلس درباره تاثیر منفی هجمه‌ها و اتهام زنی‌ها به رئیس‌جمهور گفت: همان‌گونه که بارها تأکید شده و همچنین مقام معظم رهبری در پیام اخیر خود بر ضرورت وحدت تصریح کردند، امام شهید ما هم، چه در پیام خود در آغاز به کار مجلس دوازدهم و چه در پیامی که در دی‌ماه خطاب به مجلس صادر کردند، همواره نسبت به این‌گونه رفتارها و رویکردها هشدار داده بودند.

موسوی تصریح کرد: ما هم به این دوستان توصیه می‌کنیم که آرامش روانی جامعه را دستمایه دستاوردهای کوتاه‌مدت سیاسی قرار ندهند. هرچند متأسفانه این دوستان همواره نشان داده‌اند که منافع ملی را در برابر امیال سیاسی و دستاوردهای جناحی خود ذبح کرده‌اند، اما شرایط امروز کشور به‌گونه‌ای نیست که بتوانند با همان رویه گذشته به رفتارهای خود ادامه دهند.

وی گفت: رهبر انقلاب هم در پیام اخیر خود به مجلس، این هشدار را به‌روشنی مطرح کردند و امیدوارم این دوستان، درس لازم را از این تذکرات گرفته باشند.

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