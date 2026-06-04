فرید موسوی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره برخی اتهام‌زنی‌ها در روزهای اخیر از سوی نمایندگان تندرو نسبت به رئیس‌جمهور گفت: این نمایندگان عده‌ای هستند که هویت‌شان در جنجال‌های سیاسی و صحبت‌های بی‌پایه و اساسی است که مطرح می‌کنند.

وی ادامه داد: شرایط کنونی و وضعیت کشور برای مردم کاملاً روشن و مشخص است. میز مذاکره، در حقیقت امتداد همان میدانی است که با پشتوانه مردم شکل گرفته و با هدف تثبیت دستاوردهای حاصل از آن دنبال می‌شود. ان‌شاءالله با تلاش و موفقیت مذاکره‌کنندگان کشور، منافع ملت ایران تأمین خواهد شد و هیچ‌گونه خللی برای کشور در این مسیر ایجاد نخواهد شد.

این نماینده مجلس درباره تاثیر منفی هجمه‌ها و اتهام زنی‌ها به رئیس‌جمهور گفت: همان‌گونه که بارها تأکید شده و همچنین مقام معظم رهبری در پیام اخیر خود بر ضرورت وحدت تصریح کردند، امام شهید ما هم، چه در پیام خود در آغاز به کار مجلس دوازدهم و چه در پیامی که در دی‌ماه خطاب به مجلس صادر کردند، همواره نسبت به این‌گونه رفتارها و رویکردها هشدار داده بودند.

موسوی تصریح کرد: ما هم به این دوستان توصیه می‌کنیم که آرامش روانی جامعه را دستمایه دستاوردهای کوتاه‌مدت سیاسی قرار ندهند. هرچند متأسفانه این دوستان همواره نشان داده‌اند که منافع ملی را در برابر امیال سیاسی و دستاوردهای جناحی خود ذبح کرده‌اند، اما شرایط امروز کشور به‌گونه‌ای نیست که بتوانند با همان رویه گذشته به رفتارهای خود ادامه دهند.

وی گفت: رهبر انقلاب هم در پیام اخیر خود به مجلس، این هشدار را به‌روشنی مطرح کردند و امیدوارم این دوستان، درس لازم را از این تذکرات گرفته باشند.

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