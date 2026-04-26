حاجیپور خبر داد:
کمیته ویژه پیگیری خسارات جنگی در مجلس تشکیل میشود
رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایهگذاری مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد تعدادی از نمایندگان برای تشکیل کمیته ویژهای برای پیگیری خسارات جنگی خبر داد.
به گزارش ایلنا، رضا حاجیپور در نشست فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایهگذاری مجلس گفت: در شرایط کنونی توجه به وضعیت معیشت مردم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ باید با تمرکز بیشتر و اتحاد و همدلی قوای سه گانه، منابعی را برای بهبود زندگی و معیشت مردم اختصاص دهیم.
وی ادامه داد: وزارتخانه و دستگاههای دولتی و غیردولتی بدانند که هر گونه کم کاری در حوزه اقتصادی و معیشت مردم پیگیری میشود و با کمکاران برخورد خواهد شد. مجلس شورای اسلامی در این خصوص به صورت کاملا جدی وارد شده و حقوق مردم به ویژه حقوق اقتصادی آنها در دستورکار نمایندگان قرار دارد و هیچ گونه کمکاری یا سوء استفادهای را بر نمیتابیم.
رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایهگذاری مجلس در ادامه گفت: به طور مثال متاسفانه اخیرا مواردی از اقدامات نامناسب به صورت محدود از سوی برخی شرکتهای بخش اقتصاد دیجیتال به بهانههای غیرقابل قبول گزارش شده که باید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هرچه سریعتر ورود کند. تحقیق و تفحصی درباره این شرکتها صورت گیرد و با توجه به اقدامات ضدمعیشتی انجام گرفته، با عاملان این اقدامات، برخورد شود.
وی اضافه کرد: در همین راستا اخیرا نامه ۶ بندی با امضای اکثریت نمایندگان تهیه شده که کمیته ویژهای متشکل از نمایندگان کمیسیونهای تخصصی در مجلس شورای اسلامی برای پیگیری خسارات جنگی تشکیل شود تا در بخش خسارات جنگ تحمیلی سوم و معیشت مردم بر عملکرد وزارتخانهها نظارت لازم صورت و پیگیریهای مربوطه مدنظر قرار گیرد.
در موضوع سفر حج، نظر رهبر انقلاب فصلالخطاب است
نماینده آمل در مجلس همچنین با تاکید بر اینکه حفظ اقتدار در شرایط حساس کنونی کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، اظهار کرد: کشور ما هم اکنون در یک وضعیت اقتدار قرار دارد و نباید حضور مردم و مسئولان از منظر سیاسی و عبادی تضعیف شود بلکه باید با صراحت و قاطعیت هرچه بیشتر اقدام کنیم.
وی ادامه داد: برنامهها باید بهگونهای تنظیم و مدیریت شود که مردم به ویژه در سفرهای معنوی با عزت و اقتدار حضور داشته باشند نه آنکه در فاصله و شرایط فعلی، حجاج و فرزندان این مرز و بوم از مسیر درست محروم شوند؛ بنابراین انجام مسئولیتهای دینی و معنوی به ویژه در حوزه اعزام باید با مدیریت صحیح و صلابت صورت گیرد تا با قدرت و انسجام، شاهد حضور مؤثر در عرصههای عبادی باشیم.
رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایهگذاری مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشرف حجاج به بیتالله الحرام، گفت: در این خصوص باید به نظر علما و مراجع عظام تقلید توجه ویژه داشته باشیم. برخی از علما و مراجع عظام نسبت به سفر حج با توجه به شرایط فعلی کشور و امکان سوء استفاده دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نکاتی را بیان کردهاند که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در نهایت نظر رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای فصل الخطاب همه مسلمین، خواهد بود.
حاجیپور با اشاره به اینکه اعزام حجاج در شرایط فعلی با برخی ملاحظات در حوزه امنیتی، اقتدار نظام و کشور همراه است، گفت: باید به این مسائل توجه ویژه داشت و با بررسی هرچه بیشتر و بهتر در این رابطه، تصمیمگیری کرد و مجلس و نمایندگان مردم به وظیفه قانونی و شرعی خود یعنی نظارت در این زمینه، عمل خواهند کرد.