میرابیان در گفتوگو با ایلنا:
مذاکرهای در کار نبود که قالیباف بخواهد به اسلامآباد برود/ محاصره دریایی شمشیر دو لبه است/ آغاز جنگ در شرایط فعلی بعید است
رضا میرابیان، کارشناس حوزه سیاست خارجی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره ارزیابیاش از سفر وزیر امور خارجه کشورمان به سه مقصد اسلام آباد، مسقط و مسکو گفت: این سفرها در چهارچوب مشورت با کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران و همچنین تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران برای آینده و اقداماتی است که ایران قرار است داشته باشد. در واقع این سفرها بخشی از برنامهریزی است که برای آینده صورت گرفته است.
این سفرها میتواند به نوعی پیام گشایش باشد
وی ادامه داد: بعد از مدتها جنگ و محدودیت تردد مقامات ما و بسته شدن پروازها، این سفرها در واقع میتواند به نوعی پیام گشایش باشد. ضمن اینکه حالا مأموریتی است که در راستای مشورتهایی با سایر کشورهای همسایه صورت میگیرد و ممکن است در آینده سفرهای دیگری هم انجام شود.
این کارشناس حوزه سیاست خارجی درباره اینکه آیا حضور آقای عراقچی در اسلامآباد میتواند به موضوعات مرتبط با پایان جنگ و مذاکره هم در ارتباط باشد، گفت: به نظر میرسد که چیز جدیدی به وجود نیامده که آقای عراقچی بخواهد در رابطه با بحث گفتوگوهای آتشبس انجام دهد. نه موضع ما عوض شده و نه آنها؛ موضع ما همان موضعی است که قبلاً اعلام کردیم از سوی دیگر آمریکاییها هم حاضر نشدند دست از لجاجت و پافشاری بر مواضع غلط خود بردارند. بنابراین چیز جدیدی در این زمینه اتفاق نیفتاده است.
یک زمان نظام اراده میکند قالیباف برود و یک زمان دیگر اراده میکند که عراقچی برود
الان مذاکرهای در کار نبود که قالیباف بخواهد برود
میرابیان گفت: ما این سفر را در رابطه با تلاشهای جمهوری اسلامی ایران با همسایگان خود برای تشریح مواضع کشور و اقدامات جمهوری اسلامی درباره بستن تنگه هرمز و تلاشهای دیپلماتیک میبینیم، اما به نظر میرسد ارتباطی با بحث آتش بس و مذاکره با آمریکا ندارد و حداقل در شرایط فعلی چنین نخواهد بود، اما آمریکاییها سعی دارند بگویند این سفر هیات ایرانی برای گفتوگو با آنها بوده است در حالی که اینگونه نیست.
وی همچنین در بخش دیگری از صحبتهایش درباره برخی شایعات درخصوص استعفا و یا کنارهگیری قالیباف از ریاست هیات مذاکرهکننده ایرانی و اعلام اسامی دیگری به عنوان رئیس هیات مذاکرهکننده از سوی برخی تندروهای داخلی و رسانههای خارجی گفت: اینها شایعات و خبرهایی است که متأسفانه دشمن بیگانه میخواهد القا کند تا بگوید که اختلاف و تضاد بین مسئولین وجود دارد و یا مثلاً آقای قالیباف کنار گذاشته شده و دیگرانی جایگزین شدهاند درحالی که اینطور نیست.
این کارشناس سیاست خارجی گفت: وقتی یک مقام بلندپایه در کشور ما برای این سفرها میرود این تصمیم کل نظام است و در واقع اراده کل نظام بوده است. حال یک زمان نظام اراده میکند که آقای قالیباف برود و یک زمان دیگر اراده میکند که آقای عراقچی برود. در ضمن ما الان مذاکرهای نداریم که آقای قالیباف بخواهد برود. سفر آقای عراقچی صرفاً در چارچوب تلاشهای دیپلماتیک ایران با کشورهای همسایه و تشریح مواضع کشور بوده است.
میرابیان ادامه داد: بعد از آتشبس متاسفانه در ابتدای امر این موضوع توسط ترامپ شروع شد و ادعا کرد که بین مردم و نظام فاصله و بین مسئولین اختلاف وجود دارد و مردم از نظام نارضایتی دارند و سعی کرد این را در پستهایی که در شبکه مجازی منتشر میکرد، را القا کند که طبیعتاً این موضوع هم در اذهان مردم تأثیری نداشت؛ مردم همچنان در صحنه و در خیابان حضور دارند و اختلافی بین مسئولان در تصمیمات گرفته شده وجود ندارد. در این زمینه هم بیانیهای از سوی مسئولان و سران قوا صادر شد و گفتند که همه یک صدا هستند و یک حرف و یک تصمیم دارند.
وقوع حمله در شرایط فعلی، بعید به نظر میرسد
آمریکاییها در این جنگ دست خالی خارج شدند
این کارشناس سیاست خارجی درباره اینکه آیا احتمال حمله مجدد از سوی آمریکا و اسرائیل به کشور ما وجود دارد، گفت: وقوع حمله، حداقل در شرایط فعلی، بعید به نظر میرسد، آمریکاییها خودشان موضوع آتشبس را مطرح کردند و یکبار دیگر آن را تمدید کردند. الان هم به صورت نامحدود تمدید کردهاند چراکه هزینه جنگ برای آمریکا بسیار سنگین است. آنها در این جنگ تنگه هرمز را از دست دادند، آمریکا دیگر نمیتواند به راحتی وارد خلیج فارس شود.
میرابیان گفت: هم خلیج فارس را از دست داد و هم کنترل تنگه در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفت. بنابراین آنها هزینه سنگینی برای این جنگ دادند و تجربهای که کردند تجربه سنگینی بود. به نظر میرسد آمریکاییها در حال حاضر این آمادگی را ندارند که تجربه سنگین دیگری داشته باشند و سرافکنده از این شرایط خارج شوند. همانطور که میبینید آمریکاییها در این جنگ دست خالی خارج شدند. آنها برای جنگ برنامهریزی کرده بودند و اهدافی را مشخص کرده بودند که به هیچ یک از آنها نرسیدند، از همین رو بعید است در شرایط فعلی جنگی آغاز شود.
وی درباره محاصره ایران توسط آمریکا گفت: این محاصره شمشیر دو لبه است و الان بر آمریکاییها و متحدان آمریکاییها و جهان هم فشار وارد کرده است اما تاثیر زیادی روی جمهوری اسلامی ایران نداشته است.