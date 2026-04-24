سخنگوی شورای نگهبان:
ما همه یک ملت واحدیم
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: با اتکا به قانون اساسی، تبعیت از رهبری و اتحاد ملت و دولت هر متجاوزی را پشیمان خواهیم کرد.
به گزارش ایلنا، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، به دنبال تلاشهای مذبوحانه رئیسجمهور منفور آمریکا برای ایجاد اختلاف در بین مسئولان و همزمان با اعلام پیام وحدت سران قوا، سایر مسئولان و مردم در شبکه ایکس نوشت:
«ما همه یک ملت واحدیم: ایرانی، انقلابی و پای یک پرچم.
ملتی که با حضورمان نشان دادیم دربرابر دشمن، یکصدا و یکدل ایستادهایم.
با اتکا به قانون اساسی، تبعیت از رهبری و اتحاد ملت و دولت هر متجاوزی را پشیمان خواهیم کرد.
یک خدا، یک رهبر، یک ملت و یک راه؛ آنهم پیروزی ایران عزیزتر از جان.»