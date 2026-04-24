درباره پرداخت عوارض در تنگه هرمز استثنائاتی قائل شدیم

به گزارش ایلنا، «کاظم جلالی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو، بامداد جمعه ابراز امیدواری کرد که روند ساخت و تکمیل واحدهای جدید در نیروگاه بوشهر با سرعت بیشتری انجام شود.جلالی در مصاحبه با شبکه «ریانووستی» گفت: «ما دائماً با یکدیگر در تماس هستیم و امیدواریم شرایطی ایجاد شود که کارمندان روس‌اتم بتوانند کار خود را انجام دهند».