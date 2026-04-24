عبیدی
جلالی:

درباره پرداخت عوارض در تنگه هرمز استثنائاتی قائل شدیم

درباره پرداخت عوارض در تنگه هرمز استثنائاتی قائل شدیم
سفیر ایران در مسکو در گفتگو با ریانووستی گفت: درباره پرداخت عوارض در تنگه هرمز استثنائاتی قائل شدیم و تلاش بر این است که برای کشورهای دوست مثل روسیه از این استثنا استفاده کنیم.

به گزارش ایلنا، «کاظم جلالی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو، بامداد جمعه ابراز امیدواری کرد که روند ساخت و تکمیل واحدهای جدید در نیروگاه بوشهر با سرعت بیشتری انجام شود.جلالی در مصاحبه با شبکه «ریانووستی» گفت: «ما دائماً با یکدیگر در تماس هستیم و امیدواریم شرایطی ایجاد شود که کارمندان روس‌اتم بتوانند کار خود را انجام دهند».

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدام ایران در گرفتن عوارض از شناورهای عبوری از تنگه هرمز نیز گفت که معافیتی برای کشورهای دوست در نظر گرفته شده است.این دیپلمات ایرانی توضیح داد: «نمی‌دانم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. با این حال، وزارت امور خارجه ما در حال حاضر تلاش می‌کند از استثنائاتی که برای کشورهای دوست، مانند روسیه، در نظر گرفته شده است، استفاده کند».

 

 

