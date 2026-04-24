هاشمی نخل ابراهیمی:
حمایت از افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت حمایت از معیشت مردم در شرایط جنگی، گفت: در شرایطی که کشور با فشارهای ناشی از جنگ مواجه است، تقویت اعتبار کالابرگ الکترونیکی باید در اولویت سیاستگذاریها قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی، درباره اظهارات دولتی ها مبنی بر افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، اظهار کرد: در شرایط فعلی که کشور درگیر جنگ تحمیلی و فشارهای اقتصادی ناشی از آن است، توجه به معیشت مردم یک ضرورت انکارناپذیر محسوب میشود.
نماینده مردم «میناب، رودان، جاسک و سیریک» در مجلس با اشاره به نقش کالابرگ الکترونیکی در تأمین کالاهای اساسی افزود: کالابرگ الکترونیکی یکی از ابزارهای مؤثر برای حمایت هدفمند از اقشار مختلف جامعه بهویژه دهکهای پایین است و افزایش اعتبار آن میتواند قدرت خرید مردم را در حوزه کالاهای ضروری تقویت کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: مجلس شورای اسلامی از هرگونه اقدام دولت در راستای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی حمایت میکند، چرا که در شرایط جنگی، اولویت اصلی باید حفظ ثبات معیشتی و جلوگیری از فشار مضاعف بر مردم باشد.
هاشمی نخلابراهیمی با تأکید بر اینکه دشمنان به دنبال تضعیف روحیه مردم هستند، تصریح کرد: یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با این فشارها، تقویت پشتوانه معیشتی مردم است. وقتی مردم از نظر اقتصادی احساس امنیت کنند، تابآوری کشور در برابر تهدیدات خارجی نیز افزایش پیدا میکند.
به گزارش خانه ملت، وی همچنین خاطرنشان کرد: در شرایط حساس کنونی، همافزایی بین دولت و مجلس برای حمایت از مردم ضروری است و افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی یکی از اقدامات مهم در این مسیر به شمار میرود.