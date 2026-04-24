خبرگزاری کار ایران
ضرب‌الاجل کمیسیون اصل نود برای شفاف‌سازی نرخ محصولات راهبردی

نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اعلام ضرب‌الاجل برای شفاف‌سازی نرخ محصولات راهبردی و تأکید بر ثبات تولید دام و طیور، از تحول در نظام حمایتی کشاورزان خبر داد و گفت: با عملیاتی شدن سامانه هوشمند «نوی‌پو»، زنجیره تأمین نهاده‌ها به‌صورت اعتباری و بدون واسطه تحت نظارت قرار گرفته تا امنیت معیشتی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به‌طور هم‌زمان تضمین شود.

به گزارش ایلنا، علی کشوری ، با اشاره به پایداری وضعیت تأمین کالاهای اساسی در کشور، گفت: بر اساس آمار و ارقام استخراج شده از تمامی استان‌ها، وضعیت زنجیره تولید به‌ویژه در بخش مرغ‌داری و دامپروری مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته و برنامه‌ریزی‌ها برای میزان جوجه‌ریزی، تأمین بازار مرغ و  تثبیت قیمت نهاده های کشاورزی در سال پیش‌رو در شرایط مطلوبی قرار دارد.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با استناد به گزارش‌های ارائه شده در نشست اخیر کمیسیون اصل نود که با حضور وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وی در محل رصدخانه این وزارتخانه برگزار شد، افزود: در این بررسی‌ها، یک جامعه آماری کامل از کل کشور به صورت جزئی و تفکیک‌شده برای تمامی شهرستان‌ها رصد شد که نشان‌دهنده اشراف کامل بر وضعیت تولید و توزیع است.

تمهیدات ویژه برای خرید تضمینی گندم و برنج/ ثبات در بازار بازرگانی کشاورزی

وی تصریح کرد: یکی از مباحث محوری، تعیین قیمت خرید تضمینی گندم و برنج از سوی وزارت جهاد کشاورزی بود که در این رابطه تمهیدات ویژه‌ای دیده شده است؛ هدف اصلی این است که در درجه اول کشاورزان و دامپروران به عنوان تأمین‌کنندگان اصلی مایحتاج جامعه و در مرتبه بعد عموم مردم، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی دچار مشکل نشوند. در همین راستا مقرر شد گزارش تکمیلی شامل ارقام دقیق خرید تضمینی گندم، قیمت تضمینی برنج و وضعیت تأمین نهاده‌ها به کمیسیون ارائه شود تا پس از آن در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

کشوری با تأکید بر ضرورت ثبات در حوزه بازرگانی کشاورزی خاطرنشان کرد: در بخش واردات نیز برنامه‌ریزی‌ها به شکلی است که روند تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی با مانع مواجه نشود تا در زنجیره اقلام مرتبط با حوزه کشاورزی و دامپروری دچار مشکل نباشیم.

تحول در حمایت از تولیدکنندگان با عملیاتی شدن سامانه «نوی‌پو»

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ در مجلس در ادامه با اشاره به اهمیت به‌کارگیری فناوری‌های نوین در نظارت، به موضوع سامانه «نوی‌پو» (نظام واحد یکپارچه تولید و پایش) اشاره کرد و گفت: حدود یک ماه قبل از آغاز جنگ رمضان، سامانه «نوی‌پو» توسط وزارت جهاد کشاورزی و با محوریت بانک کشاورزی عملیاتی شد. این سامانه گامی اساسی برای پاسخ به مطالبه برحق مرغداران و دامپروران بود که همواره از عدم ثبات قیمت نهاده‌ها و زیان‌های ناشی از آن گله‌مند بودند.

کشوری افزود: با این سازوکار، امکان ثبت‌نام و اعتبارسنجی برای تولیدکنندگان فراهم شده است تا بتوانند از تسهیلات اعتباری بانک کشاورزی بهره‌مند شوند. ویژگی بارز این طرح، حذف واسطه‌هاست؛ به طوری که مرغدار و دامپرور مستقیماً با واردکننده و تأمین‌کننده اصلی ارتباط مالی برقرار کرده و نهاده را با قیمت مشخص ثبت سفارش می‌کنند.

تأمین مالی اعتباری و حذف واسطه‌ها در زنجیره تولید

به گزارش خانه ملت، این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به تسهیل در نقدینگی واحدهای تولیدی گفت: بانک کشاورزی این اعتبار را در زمان جوجه‌ریزی در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهد و بازه زمانی بازپرداخت آن به گونه‌ای طراحی شده که پس از پایان چرخه تولید و فروش محصول، تسویه مالی انجام شود. این موضوع فشار مالی را از روی دوش تولیدکننده برمی‌دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این بستر اخیراً برای بخش کشاورزی و تأمین نهاده‌های این حوزه نیز فعال شده است. کشاورزان و دامپروران می‌توانند با مراجعه به سامانه «نوی‌پو»، اطلاعات دقیق را دریافت کرده و با استفاده از خرید اعتباری، مستقیماً نیازهای خود را از تأمین‌کنندگان اصلی تأمین کنند که این اقدام، امنیت غذایی و ثبات بازار را در بلندمدت تضمین خواهد کرد.

 

