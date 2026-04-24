نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با استناد به گزارش‌های ارائه شده در نشست اخیر کمیسیون اصل نود که با حضور وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وی در محل رصدخانه این وزارتخانه برگزار شد، افزود: در این بررسی‌ها، یک جامعه آماری کامل از کل کشور به صورت جزئی و تفکیک‌شده برای تمامی شهرستان‌ها رصد شد که نشان‌دهنده اشراف کامل بر وضعیت تولید و توزیع است.

تمهیدات ویژه برای خرید تضمینی گندم و برنج/ ثبات در بازار بازرگانی کشاورزی

وی تصریح کرد: یکی از مباحث محوری، تعیین قیمت خرید تضمینی گندم و برنج از سوی وزارت جهاد کشاورزی بود که در این رابطه تمهیدات ویژه‌ای دیده شده است؛ هدف اصلی این است که در درجه اول کشاورزان و دامپروران به عنوان تأمین‌کنندگان اصلی مایحتاج جامعه و در مرتبه بعد عموم مردم، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی دچار مشکل نشوند. در همین راستا مقرر شد گزارش تکمیلی شامل ارقام دقیق خرید تضمینی گندم، قیمت تضمینی برنج و وضعیت تأمین نهاده‌ها به کمیسیون ارائه شود تا پس از آن در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

کشوری با تأکید بر ضرورت ثبات در حوزه بازرگانی کشاورزی خاطرنشان کرد: در بخش واردات نیز برنامه‌ریزی‌ها به شکلی است که روند تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی با مانع مواجه نشود تا در زنجیره اقلام مرتبط با حوزه کشاورزی و دامپروری دچار مشکل نباشیم.

تحول در حمایت از تولیدکنندگان با عملیاتی شدن سامانه «نوی‌پو»

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ در مجلس در ادامه با اشاره به اهمیت به‌کارگیری فناوری‌های نوین در نظارت، به موضوع سامانه «نوی‌پو» (نظام واحد یکپارچه تولید و پایش) اشاره کرد و گفت: حدود یک ماه قبل از آغاز جنگ رمضان، سامانه «نوی‌پو» توسط وزارت جهاد کشاورزی و با محوریت بانک کشاورزی عملیاتی شد. این سامانه گامی اساسی برای پاسخ به مطالبه برحق مرغداران و دامپروران بود که همواره از عدم ثبات قیمت نهاده‌ها و زیان‌های ناشی از آن گله‌مند بودند.

کشوری افزود: با این سازوکار، امکان ثبت‌نام و اعتبارسنجی برای تولیدکنندگان فراهم شده است تا بتوانند از تسهیلات اعتباری بانک کشاورزی بهره‌مند شوند. ویژگی بارز این طرح، حذف واسطه‌هاست؛ به طوری که مرغدار و دامپرور مستقیماً با واردکننده و تأمین‌کننده اصلی ارتباط مالی برقرار کرده و نهاده را با قیمت مشخص ثبت سفارش می‌کنند.

تأمین مالی اعتباری و حذف واسطه‌ها در زنجیره تولید

به گزارش خانه ملت، این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به تسهیل در نقدینگی واحدهای تولیدی گفت: بانک کشاورزی این اعتبار را در زمان جوجه‌ریزی در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهد و بازه زمانی بازپرداخت آن به گونه‌ای طراحی شده که پس از پایان چرخه تولید و فروش محصول، تسویه مالی انجام شود. این موضوع فشار مالی را از روی دوش تولیدکننده برمی‌دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این بستر اخیراً برای بخش کشاورزی و تأمین نهاده‌های این حوزه نیز فعال شده است. کشاورزان و دامپروران می‌توانند با مراجعه به سامانه «نوی‌پو»، اطلاعات دقیق را دریافت کرده و با استفاده از خرید اعتباری، مستقیماً نیازهای خود را از تأمین‌کنندگان اصلی تأمین کنند که این اقدام، امنیت غذایی و ثبات بازار را در بلندمدت تضمین خواهد کرد.