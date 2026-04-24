مشاور رهبر انقلاب :
ترامپ درمقابل ۹۰میلیون ایرانیِ انقلابی چارهای جز دمیدن بر تفرقه ندارد
به گزارش ایلنا، محمد مخبر، مشاور رهبر انقلاب در صفحه شخصی خود نوشت: مسئولان متفق و با کلامی متحد، مردمی مبعوث شده و سراسر حس غرور و میهن دوستی و نیروهایمسلح جان فدا، کابوس مردِ بازنده هستند.
وی افزود: ترامپ در مقابل ۹۰ میلیون ایرانیِ انقلابی چارهای جز دمیدن بر تفرقه ندارد. یک خدا، یک رهبر، یک ملت، و یک راه، آن هم راه پیروزی ایران عزیزتر از جان.