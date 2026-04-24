سردار موسوی و فرماندهی نیروی دریایی:
پشتوانهمان اتحاد خیابان و انسجام مسؤلین است
فرماندهان نیروی هوافضا و نیروی دریایی سپاه پاسداران در پیامی مشترک تصریح کردند: بانک اهداف مشخص، دستها روی ماشه و پشتوانهمان اتحاد خیابان و انسجام مسؤلین است.
به گزارش ایلنا، سردار سیدمجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضا و همچنین فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با پیوستن به کمپین «ایران ما» در حسابهای کاربری خود در فضای مجازی در پیامی مشترک نوشتند:
«بانک اهداف مشخص، دستها روی ماشه و پشتوانهمان اتحاد خیابان و انسجام مسؤلین است. همانها که میگویند:
همه ما «ایرانی» و «انقلابی» هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد.
یک خدا، یک رهبر، یک ملت، و یک راه؛ آن هم راه پیروزی ایرانِ عزیزتر از جان.»