سخنگوی دولت:
اسرائیل دائمیترین و قریبالوقوعترین تهدید برای صلح جهانی است
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه اسرائیل دائمیترین و قریبالوقوعترین تهدید صلح جهانی و تمدن بشری است و جهان باید قبل از اینکه کاملاً دیر شود، برخیزد، گفت که این رژیم از یهودیت برای توجیه رفتار سرکش خود سوءاستفاده میکند.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به انگلیسی نوشت:
«اسرائیل دائمیترین و قریبالوقوعترین تهدید برای صلح جهانی و همچنین تمدن بشری است، از یهودیت برای توجیه رفتار سرکش خود سوءاستفاده و در عینحال به یهودیانی که از سیاستهای جنایتکارانه آن ناراضی هستند، حمله میکند.
جهان باید قبل از اینکه کاملاً دیر شود، برخیزد.»