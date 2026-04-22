اطلاعیه قوه قضاییه در پاسخ به ادعای ترامپ مبنی بر لغو اعدام ۸ زن در ایران
قوه قضاییه در اطلاعیهای در پاسخ به ادعای ترامپ مبنی بر لغو اعدام ۸ زن در ایران تاکید کرد: دست خالی ترامپ در میدان او را به سمت دستاوردسازی از اخبار دروغ سوق هل داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، اطلاعیه قوه قضاییه به شرح زیر است:
«دونالد ترامپ شب گذشته با استناد به یک خبر سراسر دروغ، از ایران خواست حکم اعدام هشت زن را لغو کند.
ترامپ در حالی چنین ادعایی مطرح کرده بود که براساس بررسیهای انجامشده این ادعا کذب بوده و تعدادی از آنها آزاد شدهاند، برخی با اتهاماتی مواجه هستند که در صورت تایید حکم از سوی دادگاه نهایتا به حبس محکوم خواهند شد و نهایتا اینکه هیچ کدام از این افراد حکم قطعی که با اعدام روبهرو باشند، ندارند.
اما علیرغم مشخص شدن ادعای دروغ شب گذشته، ترامپ دقایقی پیش در پستی دیگر مدعی شد حکم هشت زن معترضی که قرار بود امشب در ایران اعدام شوند، لغو شده و از ایران تشکر کرد!
همانطور که اشاره شد، این زنها هیچ کدام در معرض اعدام نبودهاند که حکم آنها لغو شود.
دست خالی ترامپ در میدان او را به سمت دستاوردسازی از اخبار دروغ سوق هل داده است.
گفتنی است مایکل وولف نویسنده و بیوگرافینویس دونالد ترامپ (که به خاطر کتابهای پرفروش «آتش و خشم» و «محاصره» شناخته میشود)، در قسمت جدید پادکست «Inside Trump's Head»، هشدار داد که افول شناختی و روانی رئیسجمهور آمریکا در حال تبدیل شدن به یک «اضطرر ملی» است.
وولف در این پادکست گفت که در حال حاضر نباید به کاخ سفید و رئیسجمهور به عنوان یک «نهاد معقول» نگاه کرد.»