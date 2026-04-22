در اجرای دستور کار مصوب و با عنایت به شرایط ویژه ناشی از جنگ تحمیلی صهیونی–آمریکایی، جلسه کمیسیون به‌صورت ویدئوکنفرانس و با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاونین ذی‌ربط و حداکثر اعضای محترم کمیسیون برگزار شد؛ به‌گونه‌ای که رئیس و هیأت‌رئیسه و جمعی از اعضا به‌صورت حضوری و سایر اعضا از طریق ارتباط برخط در جلسه مشارکت فعال داشتند.

در ابتدای جلسه، وزیر راه و شهرسازی ضمن خیرمقدم به رئیس و اعضای محترم کمیسیون، حضور حداکثری اعضا را دلگرم‌کننده و مایه تقویت روحیه مدیران و کارکنان وزارتخانه توصیف کرده و در ادامه، ارائه گزارش عملکرد را به معاونین ذی‌ربط واگذار کردند.

در ادامه، معاونین وزارتخانه گزارش مبسوطی از عملکرد سال گذشته در حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل اعم از جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی ارائه کردند. بر اساس این گزارش‌ها، علی‌رغم محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی، اقدامات مؤثر و مستمری در راستای حفظ پایداری شبکه‌های حمل‌ونقل، تداوم خدمات‌رسانی و مدیریت شرایط بحرانی صورت پذیرفته است. در عین حال، بخشی از چالش‌ها از جمله محدودیت منابع، افزایش هزینه‌ها، آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و برخی نارسایی‌های اجرایی نیز تبیین شد. همچنین در بخش اعتبارات، عدم کفایت منابع در مقایسه با نیازهای فزاینده این حوزه مورد تأکید قرار گرفت و ارزیابی اولیه خسارات وارده به زیرساخت‌ها نیز ارائه شد.

پس از ارائه گزارش معاونین، وزیر راه و شهرسازی ضمن جمع‌بندی مطالب مطروحه، اظهار داشت که گزارش ارائه‌شده تنها بخشی از اقدامات و عملکردهای آن وزارتخانه را دربرمی‌گیرد و مقرر شد پس از تکمیل، تدقیق و تجمیع آمار و اطلاعات، گزارش جامع‌تری جهت بهره‌برداری در فرآیند تصمیم‌سازی به کمیسیون تقدیم شود.

وی همچنین تأکید کرد که قوانین برنامه هفتم پیشرفت و قانون بودجه سال ۱۴۰۵ پیش از بروز شرایط جنگی تدوین و تصویب شده‌اند و با تغییر اولویت‌ها و اقتضائات کشور، بازنگری و اصلاح سیاست‌های مالی و اعتباری متناسب با شرایط جدید، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

در همین راستا، گزارش شد که آسیب‌دیدگی مسیر ریلی تهران–مشهد در کوتاه‌ترین زمان ممکن مرتفع و عملیات تعمیر و بازسازی آن با سرعت و کارآمدی انجام شده است که این اقدام به‌عنوان نمونه‌ای موفق از مدیریت جهادی در شرایط بحرانی، مورد توجه و تقدیر قرار گرفت. همچنین وضعیت پل B1 کرج به‌عنوان یکی از نقاط حساس زیرساختی بررسی و بر ضرورت تسریع در انجام تعمیرات اساسی، تأمین ایمنی و بهره‌برداری مطمئن آن تأکید شد.

پس از آن، اعضای کمیسیون ضمن طرح دیدگاه‌ها، سوالات و پیشنهادات خود، از زحمات وزیر، معاونین و کارکنان وزارتخانه تقدیر کرده و بر لزوم تقویت هماهنگی‌های بین‌بخشی، ارتقاء تاب‌آوری زیرساخت‌ها و اولویت‌بندی پروژه‌ها در شرایط خاص کشور تأکید کردند. همچنین حمایت کمیسیون و مجلس از این وزارتخانه در راستای انجام مأموریت‌های خطیر آن مورد تصریح قرار گرفت.

در پایان جلسه، غلامرضا تاج‌گردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، ضمن جمع‌بندی مباحث، از خدمات و تلاش‌های صورت‌گرفته قدردانی کرده و گزارش ارائه‌شده را حاوی اطلاعات مفید، دقیق و راهگشا برای تصمیم‌گیری‌های آتی ارزیابی کردند. وی تأکید کرد حضور کمیسیون در این نشست، در وهله نخست با هدف تقدیر و تشکر از عملکرد وزارتخانه بوده و این دستگاه در شرایط جنگی، عملکردی مؤثر و قابل قبول داشته است.

وی همچنین بر ضرورت ارائه آمار و اطلاعات به‌روز، دقیق و مکتوب از سوی وزارتخانه تأکید کرده و گفت: با توجه به تغییر شرایط کشور نسبت به زمان تصویب قانون بودجه، بازنگری و اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

در جمع‌بندی نهایی، کمیسیون بر ضرورت تسریع در جبران خسارات، بهبود نظام برنامه‌ریزی و نظارت، تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌ها و بازنگری در سیاست‌های اعتباری متناسب با شرایط جدید تأکید کرده و مقرر گردید گزارش‌های تکمیلی به‌صورت مستمر به کمیسیون ارائه شد.