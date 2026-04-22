مجلس ۰۲ / ۰۲ / ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۷:۱۳

تاجگردون:

مجلس از تقویت اعتبار کالابرگ حمایت می کند

​رییس کمیسیون برنامه و بودجه از اتخاذ تمهیداتی در بودجه ۱۴۰۵ برای ارتقاء اعتبار کالابرگ متناسب با تورم و تغییرات درآمدهای نفتی خبر داد و گفت:البته اولویت توجه به دهک های درآمدی ضعیف اقتصادی خواهد بود.