تاجگردون:
مجلس از تقویت اعتبار کالابرگ حمایت می کند
رییس کمیسیون برنامه و بودجه از اتخاذ تمهیداتی در بودجه ۱۴۰۵ برای ارتقاء اعتبار کالابرگ متناسب با تورم و تغییرات درآمدهای نفتی خبر داد و گفت:البته اولویت توجه به دهک های درآمدی ضعیف اقتصادی خواهد بود.
به گزارش ایلنا، غلامرضا تاجگردون درباره امکان افزایش اعتبار کالابرگ گفت:طبیعتا برای تقویت معیشت از راهکارهای متفاوت باید استفاده کرد در این راستا در بودجه برای افزایش اعتبار کالابرگ تمهیداتی لحاظ کردیم که متناسب با تورم و تغییرات در درآمدهای نفتی به این مهم توجه شود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد؛ البته بدیهی است در بحث موارد یارانه ای باید عملکرد هدفمند باشد یعنی اولویت باید ابتدا تقویت دهک های ضعیف تر و آسیب پذیر اقتصادی باشد؛ بر این اساس با لحاظ وضعیت منابع جلو می رویم.
به گزارش خانه ملت، تاجگردون با تاکید بر لزوم تداوم اقدامات برای مهار تورم افزود: در هرصورت مجلس از تقویت طرح کالابرگ به عنوان یکی از راهکارها برای ارتقاء معیشت مردم حمایت خواهد کرد.