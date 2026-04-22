پیام سید حسن خمینی به مناسبت سالروز تأسیس سپاه پاسداران

کد خبر : 1776817
حجت الاسلام سید حسن خمینی در پیامی به مناسبت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: دست و بازوی پاسداران را باید بوسید که حافظ حمیّت و عزت ایران و اسلام بوده و هستند.

به گزارش ایلنا، متن پیام حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی به شرح زیر است:

بسمه تعالی

سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یادآور تدبیر امام راحل عظیم‌الشأن(س) است. تدبیری که امروز و بعد از پیروزی فرزندان مردم ایران بعد از شهادت رهبر عزیزشان در جنگ تحمیلی رمضان، ما را بیشتر با ارزش خود آشنا می‌کند. فرمایش امام خمینی که روزی فرموده بود «ای کاش من هم یک پاسدار بودم»، امروز با ثبت نام حدود ۳۰ ملیون جان‌فدا معنی و مفهوم دیگری یافته است. دست و بازوی پاسداران را باید بوسید که حافظ حمیّت و عزت ایران و اسلام بوده و هستند و از خدای متعال برای شهیدان این سرزمین علو درجات را آرزو داریم.

سید حسن خمینی

