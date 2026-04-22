سپاه، مولودی عظیم برای حفاظت از ثمرات انقلاب اسلامی

به گزارش ایلنا، متن پیام آیت الله آملی لاریجانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یادآورمولود عظیم وپربرکتی است که در آن، امّتی انقلابی ومبعوث برای حفاظت از ثمرات پیروزی خویش، نهادی قدسی و برآمده از متن مردم مؤمن و متّصل به ولایت را پدید‌آورد.

این نهادمردمی برآمده ازانقلاب شکوهمند اسلامی میراث‌دار خون شهدایی است که باتقدیم جان خودشان ازآرمان‌های بلند امامین عظیم شأن انقلاب وحریم ملی دفاع نمودند

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره درراستای فلسفه وجودی وانجام وظایف وتکالیف قانونیش نقش بی بدیلی درحفظ وحراست اازانقلاب اسلامی وحریم ملی داشته که امروز بیش ازهر زمان دیگری آثاروبرکات آن برهمگان عیان است که حتی دشمنان نمی‌تواند منکر آن باشند

سپاه فراتر از حدود ایران اسلامی امید‌و خودباوری را بر منطقه و محور مقاومت گسترانید وبا جان فشانی ویاری رساندن به ملل مظلوم شهامت هاو رشادت‌های ماندگاری ازخود به یادگار گذاشته که مایهٔ آرامش ملل مظلوم ونقش بر آب نمودن توطئه‌هایی دشمنان واستکبار جهانی گردید.

سپاه امروز نیز با تمام قوا، پاسدار آب، خاک، آسمان و هویت ایران سربلند است. از اعماق دریا‌ها تا اوج فضا، از صفوف مقدم جبهه‌های امنیّت تا پیچیده‌ترین عرصه‌های علمی و دفاعی، فرزندان سبزپوش این نهاد، بی‌ادعا و فداکار، حریم عزّت و اقتدار ایران اسلامی را حراست می‌کنند.

روان پاک شهدای سرافراز سپاه، از شهیدان هشت سال دفاع مقدس تا مدافعان حرم و امنیّت و فرماندهان دلاور آن طهرانی مقدم، کاظمی، سلیمانی، سلامی، رشید و پاکپور و... ستارگانی که راه ما را روشن ساختند، غریق رحمت باد.

تا انقلاب و آرمان‌های امام و رهبری برقرار است، سپاه پاسداران نیز به عون الله، چون کوهی استوار در برابر طوفان‌های دشمنان، پابرجا و حافظ کیان و بیرق اسلام خواهد بود.

صادق آملی لاریجانی