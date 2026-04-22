تماس تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان

به گزارش ایلنا، امیرخان متقی وزیر امور خارجه افغانستان امروز چهارشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، در مورد روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای به صورت تلفنی گفتگو کرد.

در این تماس تلفنی، ابعاد مختلف روابط دوجانبه، از جمله روند مثبت همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های اقتصادی و تجاری و مرزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر عزم مشترک برای تقویت مناسبات در همه حوزه‌های مورد علاقه طرفین تاکید شد.

وزیر امور خارجه افغانستان با ابراز همبستگی و آرزوی موفقیت و سربلندی برای دولت و مردم ایران در برابر تهدیدها، تصریح نمود: افغانستان به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌های موجود میان دو کشور پایبند است و هرگونه مساعدت و همکاری لازم را برای حمایت از جمهوری اسلامی ایران دریغ نخواهد کرد.

امیرخان متقی همچنین با ارائه گزارشی از تحولات اخیر مرزی بین افغانستان و پاکستان، اعلام کرد: خوشبختانه در روزهای اخیر سطح تنش‌ها میان کابل و اسلام‌آباد به شکل محسوسی کاهش یافته و وضعیت در مرزهای دو کشور به سمت ثبات و آرامش نسبی در حرکت است.

وزیر امور خارجه کشورمان، با تشریح تحولات منطقه و پیامدهای مختلف تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بر ضرورت هوشیاری کشورهای اسلامی در برابر سیطره‌طلبی و تفرقه‌انگیزی رژیم صهیونیستی در منطقه تاکید کرد.

عراقچی در این تماس ضمن قدردانی از همکاری‌های اخیر افغانستان در زمینه قرارداد ۱۳۵۲ بین دو کشور در خصوص حقابه هیرمند و نیز همکاری طرف افغان در مورد رودخانه هریرود، از این اقدام مثبت و با حسن نیت و همچنین از مساعدت‌های افغانستان در تسهیل تردد اتباع ایرانی در زمان جنگ تحمیلی سوم تشکر کرد. وی مواضع مردم و مقامات افغانستان در حمایت از مردم و دولت ایران را دلگرم‌کننده و ارزشمند خواند.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن قدردانی از ابراز حمایت و همبستگی افغانستان با ایران در مواجهه با هجوم وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان، مراتب خرسندی خود را از کاهش تنش بین افغانستان و پاکستان اعلام کرده و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای هرگونه مساعدت جهت تقویت رفع اختلافات و تقویت صلح بین دو کشور همسایه و مسلمان اعلام نمود.

