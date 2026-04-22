تیم مذاکرهکننده دنبالهرو میدان است/ آمادگی کامل دفاعی در برابر هرگونه بدعهدی داریم
معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر اینکه تیم مذاکرهکننده دنبالهرو میدان و خیابان است، گفت: در عین پیگیری منطق مذاکره، توان دفاعی کشور در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد و در صورت هرگونه بدعهدی، پاسخ متناسب داده خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور، در نشست با اصحاب رسانه در قم، با اشاره به وضعیت کشور اظهار کرد: شرایط فعلی در عین مشخص بودن مسیر کلی، با نوعی عدم قطعیت همراه است و لازم است همه بخشها برای مواجهه با سناریوهای مختلف آمادگی داشته باشند.
وی با بیان اینکه روند مذاکرات با هدف تثبیت حقوق ملت ایران دنبال میشود، افزود: در صورتی که این حقوق بهطور کامل تأمین شود، کشور با اقتدار مسیر گفتوگو را ادامه خواهد داد و دستاوردها را تثبیت میکند.
زینیوند با تأکید بر اینکه تصمیمگیری در کشور فردی نیست، تصریح کرد: ساختار تصمیمگیری مبتنی بر شورای عالی امنیت ملی است و تیم مذاکرهکننده نیز در همین چارچوب و بهعنوان دنبالهرو میدان و مطالبات مردم عمل میکند.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: در کنار منطق مذاکره، توانمندیهای میدانی و قدرت دفاعی کشور محفوظ است و در صورت هرگونه نقض تعهدات یا بدعهدی، واکنش متناسب و قاطع صورت خواهد گرفت.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به انسجام داخلی کشور اظهار کرد: با وجود فشارها و تهدیدها، ساختار کشور با اتکا به مردم به کار خود ادامه داده و امروز آمادگی همهجانبه اعم از آمادگی روانی، نظامی و مدیریتی نسبت به گذشته افزایش یافته است.
وی با تأکید بر نقش مردم افزود: حضور مردم در میدان و پشتیبانی اجتماعی، یکی از مؤلفههای اصلی قدرت کشور است و همین موضوع پشتوانه تیم مذاکرهکننده در عرصه دیپلماسی محسوب میشود.
زینیوند در بخش مهمی از سخنان خود به نقش رسانهها در شرایط فعلی پرداخت و بیان کرد: آنچه در میدان رخ میدهد، زمانی در افکار عمومی تثبیت میشود که روایت آن دقیق، همهجانبه و مبتنی بر اطلاعات کامل باشد.
وی افزود: رسانهها، فعالان سیاسی و تریبونداران نقش تعیینکنندهای در تثبیت پیروزیها و ارتقای جایگاه کشور در مذاکرات دارند و باید از روایتهای ناقص یا یکسویه پرهیز کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: روایت دقیق میتواند ایستادگی مردم را معنا کند، پیروزیها را تثبیت کند و حتی در روند مذاکرات اثرگذار باشد.
وی با اشاره به جایگاه قم در حوزه اطلاعرسانی گفت: این استان از جمله مناطقی است که روایتها در آن بهخوبی شنیده و منتقل میشود و همین موضوع، مسئولیت رسانههای این استان را دوچندان میکند.
زینیوند همچنین با اشاره به برخی مطالبات صنفی خبرنگاران اظهار کرد: موضوعاتی از جمله پیگیری سیمکارت خبرنگاری در دستور کار قرار دارد و با همکاری دستگاههای مربوطه دنبال میشود.
سخنگوی وزارت کشور در پایان تأکید کرد: کشور در مسیر مشخصی حرکت میکند؛ اگر حقوق ملت در مذاکرات تأمین شود، این مسیر با قدرت ادامه مییابد و در صورت هرگونه خیانت یا بدعهدی، توان دفاعی کشور آماده پاسخگویی است.