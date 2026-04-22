وی با بیان اینکه روند مذاکرات با هدف تثبیت حقوق ملت ایران دنبال می‌شود، افزود: در صورتی که این حقوق به‌طور کامل تأمین شود، کشور با اقتدار مسیر گفت‌وگو را ادامه خواهد داد و دستاوردها را تثبیت می‌کند.

زینی‌وند با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری در کشور فردی نیست، تصریح کرد: ساختار تصمیم‌گیری مبتنی بر شورای عالی امنیت ملی است و تیم مذاکره‌کننده نیز در همین چارچوب و به‌عنوان دنباله‌رو میدان و مطالبات مردم عمل می‌کند.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: در کنار منطق مذاکره، توانمندی‌های میدانی و قدرت دفاعی کشور محفوظ است و در صورت هرگونه نقض تعهدات یا بدعهدی، واکنش متناسب و قاطع صورت خواهد گرفت.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به انسجام داخلی کشور اظهار کرد: با وجود فشارها و تهدیدها، ساختار کشور با اتکا به مردم به کار خود ادامه داده و امروز آمادگی همه‌جانبه اعم از آمادگی روانی، نظامی و مدیریتی نسبت به گذشته افزایش یافته است.

وی با تأکید بر نقش مردم افزود: حضور مردم در میدان و پشتیبانی اجتماعی، یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت کشور است و همین موضوع پشتوانه تیم مذاکره‌کننده در عرصه دیپلماسی محسوب می‌شود.

زینی‌وند در بخش مهمی از سخنان خود به نقش رسانه‌ها در شرایط فعلی پرداخت و بیان کرد: آنچه در میدان رخ می‌دهد، زمانی در افکار عمومی تثبیت می‌شود که روایت آن دقیق، همه‌جانبه و مبتنی بر اطلاعات کامل باشد.

وی افزود: رسانه‌ها، فعالان سیاسی و تریبون‌داران نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت پیروزی‌ها و ارتقای جایگاه کشور در مذاکرات دارند و باید از روایت‌های ناقص یا یک‌سویه پرهیز کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: روایت دقیق می‌تواند ایستادگی مردم را معنا کند، پیروزی‌ها را تثبیت کند و حتی در روند مذاکرات اثرگذار باشد.

وی با اشاره به جایگاه قم در حوزه اطلاع‌رسانی گفت: این استان از جمله مناطقی است که روایت‌ها در آن به‌خوبی شنیده و منتقل می‌شود و همین موضوع، مسئولیت رسانه‌های این استان را دوچندان می‌کند.

زینی‌وند همچنین با اشاره به برخی مطالبات صنفی خبرنگاران اظهار کرد: موضوعاتی از جمله پیگیری سیم‌کارت خبرنگاری در دستور کار قرار دارد و با همکاری دستگاه‌های مربوطه دنبال می‌شود.

سخنگوی وزارت کشور در پایان تأکید کرد: کشور در مسیر مشخصی حرکت می‌کند؛ اگر حقوق ملت در مذاکرات تأمین شود، این مسیر با قدرت ادامه می‌یابد و در صورت هرگونه خیانت یا بدعهدی، توان دفاعی کشور آماده پاسخگویی است.