اطلاعیه سازمان پدافند غیرعامل کشور در پی انتشار خبر اعدام جاسوس موساد

به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه سازمان پدافند غیرعامل کشور به شرح زیر است:

«در پی انتشار خبر «اجرای حکم اعدام جاسوس رژیم صهیونیستی که اطلاعات حساس کشور را در اختیار موساد قرار می‌داد»، سازمان پدافند غیرعامل کشور ضمن حمایت قاطع از اقدام قوه قضاییه در برخورد با عوامل جاسوسی و خیانت‌کنندگان به امنیت ملی، اعلام می‌دارد:

نامبرده هیچگونه عضویت، مسئولیت یا سمتی در ساختار سازمان پدافند غیرعامل کشور نداشته است. براین اساس هرگونه اشاره به انتساب ایشان به این سازمان، کاملاً نادرست بوده و تکذیب می‌شود.

بدیهی است سازمان پدافند غیرعامل کشور، همانند گذشته، با هوشیاری کامل نسبت به حفظ، پایدارسازی، کاهش آسیب پذیری و مصونسازی زیرساخت‌های کشور با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور عمل نموده و هرگونه اقدام خائنانه در هر سطحی را محکوم می‌کند.»

بر اساس اطلاعیه قوه قضاییه ، "مهدی فرید" فرزند امان‌الله که به جرم همکاری گسترده با سرویس تروریستی-جاسوسی موساد پس از رسیدگی به پرونده و تایید حکم نهایی در دیوان عالی کشور صبح چهارشنبه به دار مجازات آویخته شد، مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمان‌های حساس کشور بود که از طریق فضای مجازی با سرویس تروریستی-جاسوسی رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار کرده و با توجه به دسترسی‌هایی که داشته خیلی زود مورد تایید افسر موساد قرار گرفته بود.

