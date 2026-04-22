بقائی در گفت‌وگو با BBC:

پیام‌های متناقضی از آمریکا دریافت کرده‌ایم

سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با شبکه بی‌بی‌سی گفت: تا این لحظه هیچ تصمیمی برای حضور در مذاکرات گرفته نشده است.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی در گفتگو با شبکه بی‌بی‌سی گفت: تا این لحظه هیچ تصمیمی برای حضور در مذاکرات گرفته نشده و به نظر من دلیل آن کاملاً روشن است؛ به‌خاطر پیام‌های متناقضی که از سوی ایالات متحده دریافت کرده‌ایم. موارد متعددی از نقض آتش‌بس رخ داده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تاکید کرد: همان‌طور که می‌دانید، طی دو روز گذشته آن‌ها به شناورهای ایرانی حمله کرده‌اند، شهروندان ایرانی را در کشتی «توسکا» به گروگان گرفته‌اند، و در عین حال به تهدیدهای خود از جمله تهدید به ارتکاب جنایات جنگی، نسل‌کشی، و بمباران پل‌ها و نیروگاه‌های ما ادامه می‌دهند، این رفتار، رفتار کشوری نیست که واقعاً به یک روند دیپلماتیک جدی پایبند باشد.

 

 

 

