بازدید سرزده دادستان تهران از شعب دادسرای ناحیه ۱۰
دادستان عمومی و انقلاب تهران، در راستای نظارت بر حسن اجرای وظایف قانونی و بررسی فرآیند ارائه خدمات قضایی، بهصورت سرزده از شعب دادسرای ناحیه ۱۰ تهران بازدید کرد.
به گزارش ایلنا،علی صالحی دادستان تهران، صبح امروز در چارچوب وظایف نظارتی و با هدف ارزیابی میدانی از نحوه ارائه خدمات قضایی و اداری، بهطور سرزده از شعب دادسرای ناحیه ۱۰ تهران بازدید به عمل آورد.
در جریان این بازدید، دادستان تهران ضمن عرض تبریک به مناسبت سال نو و قدردانی از تلاش مستمر همکاران قضایی و اداری، بر حفظ نظم، تسریع در روند رسیدگی به پروندهها، کاهش پروندههای معوق و تکریم مراجعین تأکید کرد.
وی اعلام کرد: با توجه به حضور همهجانبه ملت بزرگ ایران در تمامی عرصهها و حمایت پایدارشان از نظام مقدس جمهوری اسلامی، در این راستا دادستانی تهران نظارت مستمر و همه جانبه بر عملکرد نواحی مختلف دادسرا در دستور کار قرار دارد و به نحو مقتضی نسبت به پیگیری مطالبات مردمی و اجرای دقیق وظایف قانونی اقدام خواهد کرد.
در ادامه، صالحی با تعدادی از مراجعین بهصورت حضوری گفتوگو نموده و ضمن استماع مسائل آنها، دستورات لازم را در خصوص تسریع در روند رسیدگی به موضوعات مطروحه صادر کرد.
دادستان تهران همچنین خاطرنشان کرد: رسیدگی دقیق، منصفانه و به موقع پروندههای قضایی از اولویتهای دادستانی است و تلاش خواهد شد در چارچوب مقررات قانونی، رضایت عمومی و اعتماد مردم نسبت به نظام قضایی بیش از پیش تقویت شود.
در پایان، وی ضمن حضور در جمع مدیران، قضات و کارکنان اداری دادسرا، سلام و تقدیر ریاست قوه قضاییه را به آنان ابلاغ و نکات لازم را در زمینه رعایت مقررات، انضباط اداری و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی یادآور شد.