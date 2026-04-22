در نشست کمیسیون بهداشت بررسی شد؛

بررسی وضعیت ۴۹ مرکز درمانی آسیب‌دیده با معاونان وزارت بهداشت

در نشست مشترک اعضای کمیسیون بهداشت مجلس با معاونان وزارت بهداشت، چالش‌های نظام سلامت در شرایط جنگی و وضعیت ۴۹ مرکز درمانی آسیب‌دیده بررسی شد و پاکمهر بر ضرورت رویکرد برنامه‌محور برای پیشبرد اهداف حوزه سلامت تأکید کرد

به گزارش ایلنا، نشست مشترک اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با رضوی معاون درمان و خاتمی معاون امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با محوریت بررسی چالش‌های نظام سلامت در شرایط جنگی برگزار شد.

در این نشست، وضعیت مراکز درمانی آسیب‌دیده در جریان جنگ مورد توجه قرار گرفت و موضوعات کلیدی حوزه سلامت در شرایط بحرانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

سید محمد پاکمهر، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در این نشست ضمن تقدیر از تلاش‌های وزارت بهداشت و کادر درمان در ایام جنگ تحمیلی رمضان، بر لزوم اتخاذ رویکرد برنامه‌محور و ارائه راهکارهای عملیاتی برای پیشبرد اهداف حوزه سلامت تأکید کرد.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در نظام سلامت و آسیب به ۴۹ مرکز درمانی، ضرورت مدیریت هدفمند و برنامه‌ریزی دقیق برای عبور از شرایط موجود را مورد تأکید قرار داد.

 

