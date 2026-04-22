بیانیه شورای نگهبان به مناسبت سالروز تأسیس سپاه پاسداران

به گزارش ایلنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

انقلاب اسلامی که در سپیده‌دم ۲۲ بهمن‌ماه سال ۱۳۵۷، به رهبری بزرگ‌مردی از تبار پیامبر اکرم (ص) و با الهام از مکتب طاهر اهل‌بیت (ع) و حماسه‌ی عاشورا طلوع کرد، با رقم زدن اعجاز بزرگ قرن، دستاورد‌های بی‌سابقه و ماندگاری را در عرصه‌های گوناگون رقم زد. از نخستین و استوارترین این دستاوردها، تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نگهبانِ انقلاب و صیانت از دستاورد‌های آن بود که تجلیِ دوراندیشی و تدبیر بی‌نظیر حضرت امام خمینی (ره) است.

پاسداران جان‌برکف انقلاب اسلامی، از بدو تأسیس این نهاد مقدس، در پرتو ولایت‌مداری و اطاعت از ولی فقیه، با ایمان به وعده‌های الهی، حضوری مقتدرانه در عرصه‌های مختلف داشته‌اند. این نیرو‌های حق‌طلب که با تکیه بر خداباوری به کابوس دشمنان بدل گشته‌اند، به‌عنوان نماد اقتدار ملی و نهادی برخاسته از بطن جامعه، با تکیه بر حمایت بی‌دریغ ملت، مسیر صیانت از امنیت ملی و آرامش منطقه را با صلابت ادامه می‌دهند.

امروز، شکوهِ وحدت و همدلی میان نیرو‌های مسلح، از همیشه آشکارتر است؛ پیوندی که در میدان‌های نبرد اخیر، بار دیگر تجلی یافت. در کنار حضور مقتدرانه‌ی رزمندگان در جبهه‌های حق علیه باطل، ایستادگی بی‌مانند مردم غیور ایران نیز مایه‌ی شگفتی است. ملت شریف ایران با حفظ انسجام و اتحاد در برابر دشمنان این مرز و بوم، علاوه بر آنکه مایه‌ی تسکین و قوت قلب رزمندگان شده‌اند، موجبات یأس و ناامیدی دشمنان و بدخواهان داخلی و خارجی، به‌ویژه محور شرارت و تروریستی آمریکایی- صهیونیستی را فراهم آورده‌اند.

شورای نگهبان ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ملت شریف ایران و پاسداران غیور و جان‌فشان انقلاب، یاد و خاطره شهدای گرانقدر و حماسه‌سازانی که دلاوری‌های آنان بر تارک تاریخ انقلاب اسلامی، دفاع از حرم و حریم اهل بیت (ع) و دوران دفاع مقدس می‌درخشد را گرامی می‌دارد و از خداوند متعال، دوام و استمرار توفیق این نهاد مقدس، ظل توجهات خاصه حضرت بقیة‌الله الاعظم (عج) و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله تعالی) را خواستاریم.

