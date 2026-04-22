راستینه:
مستندنگاری فرهنگی_تبلیغی جنگ در دستور کار همه بخشهای سازمان تبلیغات قرار گیرد
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن اشاره به تأکید نمایندگان این کمیسیون بر لزوم ادامه تجمعات خودجوش مردمی با محوریت خود مردم در جلسه با رئیس و معاونان سازمان تبلیغات اسلامی، گفت: تأکید نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس بر این بود که باید مستندنگاری فرهنگی_ تبلیغی جنگ رمضان بهصورت جدی در دستور کار همه بخشهای سازمان تبلیغات اسلامی قرار بگیرد.
به گزارش ایلنا، احمد راستینه با اشاره برگزاری نشستی با حضور اعضای این کمیسیون و حجتالاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و معاونان و رؤسای نهادهای زیرمجموعه این سازمان، گفت: از آنجا که در راستای برنامههای نظارتی کمیسیون فرهنگی مجلس، یکی از موضوعات مهم حضور میدانی و پیگیری برنامههای فرهنگی و اجتماعی دستگاههای متولی در عرصههای مختلف است؛ در این نشست اعضای کمیسیون گزارشات دستگاهها و معاونین مربوطه سازمان تبلیغات اسلامی را پیگیری و بررسی کردند.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: بعد از ارائه گزارش معاونان و اعضای سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان هم گزارشی از اقدامات این سازمان در راستای وظایف و مأموریتهای محوله به سازمان تبلیغات اسلامی ارائه کرد و نمایندگان کمیسیون فرهنگی هم دیدگاهها و نقطهنظرات خود در این باره را مطرح کردند.
راستینه اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی در هماهنگی و همافزایی دستگاهها در برگزاری برنامههای فرهنگی و دینی در سراسر کشور را، از جمله مهمترین مباحثی خواند که در این جلسه مورد بحث و گفتوگو قرار گرفت و افزود: باتوجه به برپایی تجمعات خودجوش مردمی در اقصی نقاط کشور، سازمان تبلیغات اسلامی درخصوص سازوکار تقویت این همافزایی مردمی نکاتی را مطرح و اعضای کمیسیون هم تأکید کردند این تجمعات خودجوش مردمی باید با محوریت خود مردم ادامه پیدا کند و این فعالیتها با تقویت عناصر فعال فرهنگی و همچنین حضور سخنرانهای توانمند و مطلع از فرصتهای مهم تقویت شود و به تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در جنگ رمضان و نقش ویژه خود مردم در دفاع از انقلاب اسلامی پرداخته شود.
وی با بیان اینکه در این جلسه اعضای کمیسیون فرهنگی از اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی در تولید محتواهای فاخر در عرصههای مختلف تجلیل کردند؛ اضافه کرد: مخصوصاً در بحث تبیین معارف مهم در عرصه نبرد و دفاع از انقلاب اسلامی و نقشآفرینی مردم باتوجه به اقدامات خوب سازمان تبلیغات اسلامی، اعضای کمیسیون فرهنگی این محتواها را مفید ارزیابی و تأکید کردند تولید این محتواها باید ادامه پیدا کند و در اختیار افراد بیشتری قرار بگیرد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: همچنین با توجه به اقدامات تشکلهای مردمی و موسسات فرهنگی قرآنی در اقصی نقاط کشور، تأکید شد این ظرفیت بیش از گذشته مورد توجه، پیگیری و نقشآفرینی قرار بگیرد.
راستینه گفت: باتوجه به تولید محتواهای فاخر در آثار انقلابی هنرمندان عزیز، مخصوصاً در بحث فعالیتهای حوزه هنری انقلاب، تأکید شد این محتواها و تولیدات فاخر هنری که انجام شده، روزبهروز توسعه و افزایش پیدا کند و مستندنگاری فرهنگی و تبلیغی جنگ رمضان بهصورت جدی در دستور کار همه بخشها قرار بگیرد.
وی افزود: تأکید نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس بر این بود که سازمان تبلیغات اسلامی باید نسبت به مستندنگاری صحنه نبرد و ثبت آن توسط فعالیتهای فرهنگی_هنری و با استفاده از ظرفیتهای هنرمندان و همچنین با بهکارگیری توان حوزه علمیه در بحث معارف الهی جنگ رمضان اقدامات لازم را انجام دهد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: در پایان هم اعضای کمیسیون از مجموعه فعالیتها و اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی تجلیل کردند و این اقدامات را گام مهمی در راستای تولید محتواهای فاخر برای دفاع از فرهنگ ایرانی_اسلامی دانستند و همچنین ضرورت مستندنگاری الهیات و معارف جنگ رمضان مورد تأکید قرار گرفت. /