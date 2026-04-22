دستور رئیسکل دادگستری سیستان و بلوچستان در پی حادثه زابل:
عاملان ایجاد رعب و وحشت در کمترین زمان به دست قانون سپرده شوند
به گزارش ایلنا، در پی انتشار ویدیویی از رفتارهای خشونتآمیز و ایجاد ناامنی در یکی از دفاتر قضایی شهرستان زابل، رئیسکل دادگستری استان سیستان و بلوچستان ضمن ورود مستقیم به موضوع، دستورات ویژهای را جهت برخورد قاطع و فوری با خاطیان صادر کرد.
حجتالاسلام والمسلمین علی موحدیراد، رئیسکل دادگستری استان سیستان و بلوچستان ضمن ابراز تأسف از جریحهدار شدن عواطف عمومی در پی این اقدام هنجارشکانه، اظهار داشت: امنیت و آرامش روانی مردم، خط قرمز غیرقابل تغییر دستگاه قضایی است و با هر فرد یا افرادی که بخواهند با رفتارهای وحشیانه و ایجاد رعب و وحشت، نظم جامعه را مختل کنند، با اشد مجازات قانونی برخورد خواهد شد.
رئیسکل دادگستری استان افزود: بلافاصله پس از رویت گزارشها، دستورات لازم به مهدی شمسآبادی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان صادر شد تا با نظارت مستقیم بر عملکرد ضابطین، روند شناسایی و بازداشت این افراد تسریع شود. همچنین در گفتوگو با ایرج جهانتیغ دادستان زابل، تأکید گردید که پرونده این افراد به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت رسیدگی شود.
حجتالاسلام والمسلمین موحدیراد با اشاره به اینکه اختلافات خانوادگی مجوزی برای عربدهکشی و ایجاد ناامنی در اماکن عمومی نیست، تصریح کرد: عدلیه در صیانت از حقوق شهروندی با هیچکس تعارف ندارد. عامل این حرکت ناشایست و همدستان وی بدانند که از چنگال قانون راه گریزی ندارند و بهزودی مجازات پشیمانکنندهای در انتظار آنها خواهد بود.