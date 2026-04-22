قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا:
در صورت هر گونه اقدام علیه ایران، آماده هجوم به اهداف از پیش تعیین شده هستیم
به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) عنوان کرد: با توجه به تهدیدهای مکرر رئیس جمهور آمریکا و فرماندهان ارتش متجاوز و تروریست آن کشور، هشدار میدهیم.
وی تأکید کرد: نیروهای توانمند و مقتدر ما از مدتها قبل در آمادگی صددرصدی و دست بر ماشه هستند، تا درصورت تجاوز و هرگونه اقدام علیه ایران اسلامی بلافاصله به اهداف از پیش تعیین شده، قدرتمندانه هجوم نموده و به آمریکای متجاوز و رژیم کودککش صهیونیستی شدیدتر از قبل درس عبرت دیگری را خواهند داد.