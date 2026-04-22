دفاعی امنیتی ۰۲ / ۰۲ / ۱۴۰۵ - ۰۵:۲۱:۲۸

قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا:

در صورت هر گونه اقدام علیه ایران، آماده هجوم به اهداف از پیش تعیین شده هستیم

​سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) تصریح کرد: نیروهای توانمند و مقتدر ما از مدت‌ها قبل در آمادگی صددرصدی و دست بر ماشه هستند، تا درصورت تجاوز و هرگونه اقدام علیه ایران اسلامی بلافاصله به اهداف از پیش تعیین شده، قدرتمندانه هجوم نموده و به آمریکای متجاوز و رژیم کودک‌کش صهیونیستی شدیدتر از قبل درس عبرت دیگری را خواهند داد.